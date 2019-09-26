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27 сентября • обновлено в 19:26
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Honda откажется от выпуска дизельных авто: какие машины исчезнут с рынка

1.8т Читать материал на украинском

Японская компания Honda сообщила, что к концу 2021 года полностью откажется от продажи дизельных автомобилей в Европе.

Об этом пишет издание Engadget. При этом авторы портала отмечают, что ранее о схожих намерениях сообщили компании Toyota и Fiat Chrysler.

Honda откажется от выпуска дизельных авто: какие машины исчезнут с рынка

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По данным пресс-службы концерна, в дальнейшем производитель сосредоточится на производстве машин с электрическими силовыми установками. Согласно планам компании, к 2025 году все автомобили Honda, продаваемые на европейском рынке, будут оснащены электродвигателями.

При этом в Honda отмечают, к 2030 году экологически чистые автомобили будут составлять две трети от всех моделей бренда. Кроме этого, уже к 2025 году каждая модель Honda, которая продается в Европе, будет иметь электрическую версию.

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На Международном автосалоне во Франкфурте компания Honda представила серийную версию Honda e – электромобиля нового поколения, оснащенного высокопроизводительным электромотором мощностью 136 и 154 л.с., выдающим крутящий момент до 315 Нм. Одна из самых компактных батарей в своем сегменте емкостью 35,5 кВт*ч гарантирует запас хода до 220 км на одном заряде. Электромотор обеспечивает разгон с места до 100 км/ч примерно за 8 секунд.

Следующей новинкой компании станет новое поколение Jazz, которое появится в 2020 году и будет доступна европейским потребителям исключительно в версии гибрида.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в США инженеры совершили прорыв в сфере превращения бензиновых авто в электрокары, создав модульный электродвигатель.

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Тема
Электротранспорт
Место
Япония
Тег
электромобили
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