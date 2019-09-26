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27 вересня • оновлено в 19:26
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Honda відмовиться від випуску дизельних авто: які машини зникнуть з ринку

1.8т Читати матеріал російською

Японська компанія Honda повідомила, що до кінця 2021 року повністю відмовиться від продажу дизельних автомобілів в Європі.

Про це пише видання Engadget. При цьому автори порталу відзначають, що раніше про подібні наміри повідомили компанії Toyota і Fiat Chrysler.

Honda відмовиться від випуску дизельних авто: які машини зникнуть з ринку

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За даними прес-служби концерну, в подальшому виробник зосередиться на виробництві машин з електричними силовими установками. Згідно з планами компанії, до 2025 року всі автомобілі Honda, що продаються на європейському ринку, будуть оснащені електродвигунами.

При цьому в Honda відзначають, до 2030 року екологічно чисті автомобілі будуть становити дві третини від усіх моделей бренду. Крім цього, вже до 2025 року кожна модель Honda, яка продається в Європі, буде мати електричну версію.

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На Міжнародному автосалоні у Франкфурті компанія Honda представила серійну версію Honda e – електромобіля нового покоління, оснащеного високопродуктивним електродвигуном потужністю 136 і 154 к.с., що видає крутний момент до 315 Нм. Одна з найбільш компактних батарей в своєму сегменті ємністю 35,5 кВт*год гарантує запас ходу до 220 км на одному заряді. Електромотор забезпечує розгін з місця до 100 км/ч приблизно за 8 секунд.

Наступною новинкою компанії стане нове покоління Jazz, яке з'явиться в 2020 році і буде доступна європейським споживачам виключно в версії гібрида.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в США інженери зробили прорив у сфері перетворення бензинових авто в електрокари, створивши модульний електродвигун.

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Тема
Електротранспорт
Місце
Японія
Тег
електромобілі
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