Финансовый вопрос: в Японии электрокары впервые обошли обычные авто

Владельцы электромобилей в Японии сообщили, что более довольны экономическими показателями своих авто, чем обладатели машин с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

Об этом сообщает профильный портал Cars Ecology News. Авторы материала ссылаются на исследование агентства JD Power по японскому рынку J.D. Power 2019 Japan Automotive Performance, Execution and Layout (APEAL).

whyy.org

Стоит отметить, что социологи во время проведения исследования опирались не на объективные показатели авто, а на субъективное мнение автомобилистов, следовательно, оценивалась не экономичность, как характеристика, а удовлетворенность экономичностью.

Авторы исследования выясняли ощущения от запаса хода между заправками/зарядками и оценку расхода топлива/энергии.

Новости В США совершили прорыв в сфере превращения бензиновых авто в электрокары

По первому параметру электрокары показали небольшое отставание от бензиновых авто, однако по параметру расхода уверенно обошли машины с ДВС (6,75 балла против 6,26).

Общий индекс экономичности для электромобилей в исследовании J.D. Power составил 644 балла из 1000 возможных, что позволило сделать вывод - владельцы электрокаров оценивают свои авто, как более эффективные относительно машин с бензиновыми и дизельными моторами.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Украина со временем может войти в ТОП стран по электрокарам.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!