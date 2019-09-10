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10 сентября • обновлено в 22:36
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На скорости в поток машин: с автопилотом Tesla произошел новый конфуз

9.4т Читать материал на украинском

В США на скоростной автостраде Massachusetts Turnpike водитель электрокара Tesla уснул за рулем и ехал на автопилоте с высокой скоростью в течение длительного времени.

Об этом в Twitter сообщил очевидец инцидента, Дакота Рендалл, который опубликовал видео и впоследствии подчеркнул, что происходящее не является шуткой или постановкой.

На скорости в поток машин: с автопилотом Tesla произошел новый конфуз

reddit.com

Новости
Tesla на автопилоте стала виновником жуткой аварии: появилось жесткое видео

"Какой-то парень буквально уснул во время движения по Mass Pike (отличное для этого место). Tesla крутые, а?" - подписал он видео.

На кадрах видно, что водитель спит, пока его автомобиль едет по трассе в режиме автопилота.

В комментариях представители Tesla ответили, что большинство таких видео являются пранками, поскольку на высоких скоростях водитель получает звуковое предупреждение, если его руки находятся не на руле в течении 30 или менее секунд.

Система автопилота Tesla имеет расширенные функции безопасности, однако в компании подчеркивают, что не предназначена для того, чтобы спать за рулем и вообще не обращать внимания на окружающую обстановку.

Сам очевидец отметил, что видео не является подстановкой, опровергая предположения представителей Tesla.

Напомним, ранее OBOZREVATELрассказывал, как автопилот электрокара Tesla попал в серьезную аварию в США.

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Тема
электрокары
Место
США
Тег
электромобили
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