На скорости в поток машин: с автопилотом Tesla произошел новый конфуз

В США на скоростной автостраде Massachusetts Turnpike водитель электрокара Tesla уснул за рулем и ехал на автопилоте с высокой скоростью в течение длительного времени.

Об этом в Twitter сообщил очевидец инцидента, Дакота Рендалл, который опубликовал видео и впоследствии подчеркнул, что происходящее не является шуткой или постановкой.

"Какой-то парень буквально уснул во время движения по Mass Pike (отличное для этого место). Tesla крутые, а?" - подписал он видео.

На кадрах видно, что водитель спит, пока его автомобиль едет по трассе в режиме автопилота.

В комментариях представители Tesla ответили, что большинство таких видео являются пранками, поскольку на высоких скоростях водитель получает звуковое предупреждение, если его руки находятся не на руле в течении 30 или менее секунд.

Система автопилота Tesla имеет расширенные функции безопасности, однако в компании подчеркивают, что не предназначена для того, чтобы спать за рулем и вообще не обращать внимания на окружающую обстановку.

Some guy literally asleep at the wheel on the Mass Pike (great place for it).



Teslas are sick, I guess? pic.twitter.com/ARSpj1rbVn