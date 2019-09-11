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11 вересня • оновлено в 22:13
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Електрокари Tesla отримали нову "агресивну" функцію

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Електромобілі Tesla з 1 вересня 2019 року почнуть оснащувати системою оповіщення пішоходів згідно висунутим США і Європейським союзом вимогам.

Про це повідомляє профільний портал Electrek. На даний момент систему оповіщення почали добавати до електрокара Tesla Model 3.

Електрокари Tesla отримали нову "агресивну" функцію

staminaperformance.hk

Новини
На швидкості в потік машин: з автопілотом Tesla стався новий конфуз

Практично всі провідні виробники адаптують свої електромобілі до нових правил, а деякі навіть створюють фірмову якого всі люди знають звучання.

Звукова система в Model 3 буде працювати на швидкості до 30 км, що продиктовано поточним законодавством США.

Встановлений під бампером динамік системи оповіщення

Встановлений під бампером динамік системи оповіщення

electrek.co

Встановлений під бампером динамік системи оповіщення

Встановлений під бампером динамік системи оповіщення

electrek.co

Сигнал буде відтворюватися через динамік встановлений під переднім бампером, при русі вперед або назад.

У компанії відзначають, що Model 3 є першим електрокаром Tesla, який обладнали звуковою системою, наступними на черзі будуть Model S і Model X.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Tesla з'явився найсильніший конкурент: електрокар Маска поступився позицію лідера

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Тема
електрокари
Місце
США
Тег
електромобілі
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Он Алекс
Он Алекс
Все ржут с ватного- КАЛАШНИКОВ ПОКАЗАЛ КОНКУРЕНТА TESLA, ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ В РОССИИ, смотрим на ютубе и РЖЕМ!!!!! Ахахахахаха, ещё есть смешная тема с е-мобилем от олигарха Прохорова, который он подарил жириновскому, только это недоразумение не стало в серию и у жирика он сломался через год . Ахахахаха , черти ватные
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70rus xxx
70rus xxx
Все жду,когда КРаз переведут на батарейки.
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