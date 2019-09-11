Електрокари Tesla отримали нову "агресивну" функцію

Електромобілі Tesla з 1 вересня 2019 року почнуть оснащувати системою оповіщення пішоходів згідно висунутим США і Європейським союзом вимогам.

Про це повідомляє профільний портал Electrek. На даний момент систему оповіщення почали добавати до електрокара Tesla Model 3.

staminaperformance.hk

Практично всі провідні виробники адаптують свої електромобілі до нових правил, а деякі навіть створюють фірмову якого всі люди знають звучання.

Звукова система в Model 3 буде працювати на швидкості до 30 км, що продиктовано поточним законодавством США.

Встановлений під бампером динамік системи оповіщення electrek.co

Встановлений під бампером динамік системи оповіщення electrek.co

Сигнал буде відтворюватися через динамік встановлений під переднім бампером, при русі вперед або назад.

У компанії відзначають, що Model 3 є першим електрокаром Tesla, який обладнали звуковою системою, наступними на черзі будуть Model S і Model X.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Tesla з'явився найсильніший конкурент: електрокар Маска поступився позицію лідера

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!