"Uh no": Маск отреагировал на слова Лукашенко о подаренной Tesla

Миллиардер и владелец американской компании Tesla Илон Маск опроверг заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о подаренном ему электромобиле.

Об этом предприниматель написал в Twitter, отвечая на вопрос пользователя MrRozanov, который попросил прокомментировать заявление главы государства.

Глава компании Tesla Илон Маск nypost.com

Сегодня в Twitter пользователь "Белорусский партизан" создал пост под названием "Кто на самом деле подарил Лукашенко электрокар за $165 тысяч", в котором обсуждал, кому раньше Илон Маск дарил автомобили.

В комментариях пользователь MrRozanov обратился напрямую к Маску с вопросом, дарил ли тот электрокар Tesla Лукашенко, на что миллиардер ответил "Ммм, нет".

Uh no — Elon Musk (@elonmusk) September 6, 2019

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил учащимся 93-ей школы в Минске, что получил в подарок от американского миллиардера и основателя компании SpaceX Илона Маска электромобиль Tesla.

При этом Лукашенко не уточнил, какую конкретно модель Tesla ему подарил Маск.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, как Лукашенко объяснил, почему не хочет кататься на велосипеде на работу и пожаловался на президента Украины Владимира Зеленского.

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