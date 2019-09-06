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8 сентября • обновлено в 11:43
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/ Электротранспорт

"Uh no": Маск отреагировал на слова Лукашенко о подаренной Tesla

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Миллиардер и владелец американской компании Tesla Илон Маск опроверг заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о подаренном ему электромобиле.

Об этом предприниматель написал в Twitter, отвечая на вопрос пользователя MrRozanov, который попросил прокомментировать заявление главы государства.

Глава компании Tesla Илон Маск

Глава компании Tesla Илон Маск

nypost.com

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Сегодня в Twitter пользователь "Белорусский партизан" создал пост под названием "Кто на самом деле подарил Лукашенко электрокар за $165 тысяч", в котором обсуждал, кому раньше Илон Маск дарил автомобили.

В комментариях пользователь MrRozanov обратился напрямую к Маску с вопросом, дарил ли тот электрокар Tesla Лукашенко, на что миллиардер ответил "Ммм, нет".

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил учащимся 93-ей школы в Минске, что получил в подарок от американского миллиардера и основателя компании SpaceX Илона Маска электромобиль Tesla.

При этом Лукашенко не уточнил, какую конкретно модель Tesla ему подарил Маск.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, как Лукашенко объяснил, почему не хочет кататься на велосипеде на работу и пожаловался на президента Украины Владимира Зеленского.

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Тема
электрокары
Персоны
Александр Лукашенко Илон Маск
Место
Беларусь
Тег
электромобили
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Николаевич Аркадий
Николаевич Аркадий
То, что Лука соврал было понятно с первой публикации.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
ага,будет Илона всякому говну в твиттере всё рассказывать.
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Спічі Лукашенку пише сценаристка 95 кварталу Олена Зеленська.
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