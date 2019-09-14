Toyota создала электромобиль, который не нужно заряжать

Компания Toyota при поддержке правительства Японии начали тестировать гибридный автомобиль Prius Phv Solar, оборудованный солнечными панелями.

Об этом сообщает издание Bloomberg, которое отмечает, что использованный инженерами подход способен заставить автомобиль "передвигаться вечно".

Toyota Prius Phv Solar japan-cars.cz

"Гибридный автомобиль Prius оснащен ультратонкими солнечными панелями, разработанными для поставок энергии спутникам на орбите", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что установленные на капоте, крыше, спойлере и заднем стекле машины элементы питания позволят заряжать батареи без подключения к сети через розетку и вилки.

Заряда в солнечный день, как в движении, так и на парковке, хватает на 56 километров. Эффективность зарядки энергетических элементов достаточно высока, но она резко снижается в пасмурную или слишком жаркую погоду.

В то же время есть и некоторые сложности. Одна из них - это крепления панелей на изогнутых поверхностях корпуса, отмечает ведущий инженер проекта Сатоси Сизуки.

"Поскольку солнечные панели разрабатывались для использования в космосе, необходимо добиться их удешевления для коммерческого использования в земных условиях", - сказал Сизуки.

Что касается массового выпуска автомобилей на солнечных панелях, то это, по словам участников эксперимента, "дело не ближайшего будущего".

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