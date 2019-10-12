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12 жовтня • оновлено в 07:11
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Електрокар майбутнього: Toyota показала шокуючий концепт

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Компанія Toyota показала концепт футуристичного електромобіля LQ з автономним управлінням і вбудованим помічником.

Про це повідомляє Motor1. За даними видання, Toyota покаже робочу версію концепту на Токійському автосалоні в кінці жовтня.

Концепт Toyota LQ

Концепт Toyota LQ

motor1.com

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Концепт Toyota LQ побудований на базі проекту i-Concept, який вперше показали в 2017 році на виставці в Лас-Вегасі. Інженери компанії стверджують, що вбудований в електрокар помічник Yui є свого роду штучним інтелектом, який здатний самостійно підбирати саундтрек, спираючись на манеру їзди і настрій водія, і навіть може постачати пасажирів необхідною інформацією.

Концепт Toyota LQ

Концепт Toyota LQ

motor1.com

Концепт Toyota LQ

Концепт Toyota LQ

motor1.com

За допомогою датчиків підсвічування інтер'єру система зможе вказувати на пасажира, до якого звертається в конкретний момент. У майбутньому Toyota обіцяє появу Yui в смартфонах і мобільних пристроях.

Концепт Toyota LQ

Концепт Toyota LQ

motor1.com

Концепт Toyota LQ

Концепт Toyota LQ

motor1.com

В оптику концепту також вбудована система Digital Micromirror Device, що складається з сотень тисяч мікродзеркал. Її мета – проектувати на проїжджу частину різні піктограми і написи для "спілкування" з іншими учасниками руху і пішоходами. Завдяки функції Valet Parking System електромобіль сам знайде місце на найближчій стоянці, припаркується, і при необхідності повернеться назад.

Концепт Toyota LQ

Концепт Toyota LQ

motor1.com

Концепт Toyota LQ

Концепт Toyota LQ

motor1.com

У салоні також встановлять монітори на органічних світлодіодах, систему доповненої реальності, крісла з автоматичними пневмокамерами в подушці і спеціально розроблену функцію очищення повітря.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Toyota створила електромобіль, який не потрібно заряджати

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Тема
Електротранспорт
Місце
Японія
Теги
Green Oboz електромобілі
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