Електрокар майбутнього: Toyota показала шокуючий концепт

Компанія Toyota показала концепт футуристичного електромобіля LQ з автономним управлінням і вбудованим помічником.

Про це повідомляє Motor1. За даними видання, Toyota покаже робочу версію концепту на Токійському автосалоні в кінці жовтня.

Концепт Toyota LQ motor1.com

Концепт Toyota LQ побудований на базі проекту i-Concept, який вперше показали в 2017 році на виставці в Лас-Вегасі. Інженери компанії стверджують, що вбудований в електрокар помічник Yui є свого роду штучним інтелектом, який здатний самостійно підбирати саундтрек, спираючись на манеру їзди і настрій водія, і навіть може постачати пасажирів необхідною інформацією.

Концепт Toyota LQ motor1.com

Концепт Toyota LQ motor1.com

За допомогою датчиків підсвічування інтер'єру система зможе вказувати на пасажира, до якого звертається в конкретний момент. У майбутньому Toyota обіцяє появу Yui в смартфонах і мобільних пристроях.

Концепт Toyota LQ motor1.com

Концепт Toyota LQ motor1.com

В оптику концепту також вбудована система Digital Micromirror Device, що складається з сотень тисяч мікродзеркал. Її мета – проектувати на проїжджу частину різні піктограми і написи для "спілкування" з іншими учасниками руху і пішоходами. Завдяки функції Valet Parking System електромобіль сам знайде місце на найближчій стоянці, припаркується, і при необхідності повернеться назад.

Концепт Toyota LQ motor1.com

Концепт Toyota LQ motor1.com

У салоні також встановлять монітори на органічних світлодіодах, систему доповненої реальності, крісла з автоматичними пневмокамерами в подушці і спеціально розроблену функцію очищення повітря.

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