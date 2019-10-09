"Что-то совершенно новое": Lamborghini создаст особый электромобиль

Компания Lamborghini решила "идти в ногу со временем" и объявила о работе над созданием четырехдверного электромобиля, который планирует выпустить в 2025 году.

Об этом сообщает портал Motorauthority со ссылкой на заявление главы центра исследований Lamborghini Маурицио Реджиани. По его словам, производительность новой модели останется важным, но не ключевым нюансом (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Концепт Lamborghini Estoque motorauthority.com

"Сейчас самое подходящее время заняться созданием электрокара. Машина должна быть быстрой, однако не настолько, как другие наши суперкары. Новый электромобиль станет чем-то новым", — подчеркнул Реджиани.

Издание отмечает, что инженеры компании, судя по всему, ожидают развития существующих и открытия новых технологий, которые позволят сделать электрокар более эффективным, поскольку на данный момент основной недостаток электромобилей – низкий запас хода. При этом в компании отмечают, что готовы отвечать на запросы рынка.

Концепт Lamborghini Estoque 2008 года motorauthority.com

Сейчас в модельном ряду Lamborghini нет ни одного электромобиля, а показанный на автосалоне во Франкфурте гибрид Sean получил для электротяги всего 34 лошадиных силы. Скорее всего основой нового электрокара станет четырехдверный концепт Estoque, впервые показанный 10 лет назад, отмечают аналитики.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как глава компании Tesla Илон Маск пообещал вывести электрокары на новый уровень.

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