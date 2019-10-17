Автопилот Tesla спас семью медведей от гибели: момент попал на видео

В США владелец электромобиля Tesla Model 3 Эндрю Уиттл заявил, что благодаря автопилоту смог избежать столкновения с семьей медведей.

Об этом он рассказал в блоге на YouTube. Автор подчеркивает, что без помощи автопилота не смог бы в темноте разглядеть медведей, и скорее всего сбил бы их (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам владельца электрокара, поздним вечером он ехал неподалёку от национального парка Глейшер в штате Монтана. В темноте он едва не столкнулся с медведицей и ее выводком медвежат, которые выбежали на дорогу.

"Я вел машину на автопилоте и его камера смогла распознать движущиеся объекты в темноте, после чего остановилась. Медведица тут же выпрыгнула на дорогу, чтобы встать между мной и её детёнышами. Она смотрела на меня, пока я сдавал назад", – заявил Эндрю.

Момент встречи с медведями youtube.com

Автор видео отметил, что в тот момент ехал со скоростью порядка 80 км/ч. Он также похвалил функцию Dashcam, благодаря которой смог записать происшествие на видео.

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