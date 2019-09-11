Volkswagen показала электромобиль с "дополненной реальностью"

Компания Volkswagen представила свой первый серийный электромобиль ID.3, который внешне напоминает Volkswagen Golf.
Об этом сообщает пресс-служба компании с Международного автосалона во Франкфурте, где разработанный на платформе МЕВ электрокар был впервые представлен широкой публике.
Электромобиль Volkswagen ID.3
volkswagen-newsroom.com
Автомобиль будет поставляться с тремя вариантами батареи, которая встроена в днище: на 45, 58 и 77 кВт/ч, что позволит электрокару проехать на одном заряде аккумулятора до 330, 420 и 550 км соответственно.
Также машина поддерживает функцию быстрой зарядки — за полчаса электрокар можно зарядить достаточно для поездки на расстояние до 290 км.
Электромобиль Volkswagen ID.3
volkswagen-newsroom.com
Электромобиль Volkswagen ID.3
volkswagen-newsroom.com
В салоне ID.3 расположена цифровая панель приборов с поддержкой голосового управления и мультимедийная система с 10-дюймовым сенсорным экраном.
Также в продажу поступит специальная версия электрокара ID.3 1ST, оснащенная батареей 58 кВт/ч.
Салон электромобиля Volkswagen ID.3
volkswagen-newsroom.com
Салон электромобиля Volkswagen ID.3
volkswagen-newsroom.com
Салон электромобиля Volkswagen ID.3
volkswagen-newsroom.com
Базовая версия ID.3 1ST будет включать навигационную систему, подогрев сидений и руля и другие опции.
Также ID.3 1ST представлен в версии Plus с адаптивным круиз-контролем и системой бесключевого доступа.
Комплектация Max включает дополнительный дисплей с дополненной реальностью, который будет проецировать информацию на лобовое стекло, и панорамную крышу.
Салон электромобиля Volkswagen ID.3
volkswagen-newsroom.com
В Европе ID.3 1ST в базовой комплектации будет стоить менее €40 тысяч, поставки также начнутся в середине 2020 года.
Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что компания Mercedes показала футуристический салон электрокара EQ.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "электрокары" на OBOZREVATEL.