Volkswagen показала электромобиль с "дополненной реальностью"

Компания Volkswagen представила свой первый серийный электромобиль ID.3, который внешне напоминает Volkswagen Golf.

Об этом сообщает пресс-служба компании с Международного автосалона во Франкфурте, где разработанный на платформе МЕВ электрокар был впервые представлен широкой публике.

Электромобиль Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com

Автомобиль будет поставляться с тремя вариантами батареи, которая встроена в днище: на 45, 58 и 77 кВт/ч, что позволит электрокару проехать на одном заряде аккумулятора до 330, 420 и 550 км соответственно.

Также машина поддерживает функцию быстрой зарядки — за полчаса электрокар можно зарядить достаточно для поездки на расстояние до 290 км.

Электромобиль Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com

Электромобиль Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com

В салоне ID.3 расположена цифровая панель приборов с поддержкой голосового управления и мультимедийная система с 10-дюймовым сенсорным экраном.

Также в продажу поступит специальная версия электрокара ID.3 1ST, оснащенная батареей 58 кВт/ч.

Салон электромобиля Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com

Салон электромобиля Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com

Салон электромобиля Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com

Базовая версия ID.3 1ST будет включать навигационную систему, подогрев сидений и руля и другие опции.

Также ID.3 1ST представлен в версии Plus с адаптивным круиз-контролем и системой бесключевого доступа.

Комплектация Max включает дополнительный дисплей с дополненной реальностью, который будет проецировать информацию на лобовое стекло, и панорамную крышу.

Салон электромобиля Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com

В Европе ID.3 1ST в базовой комплектации будет стоить менее €40 тысяч, поставки также начнутся в середине 2020 года.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что компания Mercedes показала футуристический салон электрокара EQ.

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