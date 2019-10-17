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17 жовтня • оновлено в 06:52
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Автопілот Tesla врятував сім'ю ведмедів від загибелі: момент потрапив на відео

1.6т Читати матеріал російською

У США власник електромобіля Tesla Model 3 Ендрю Уиттл заявив, що завдяки автопілоту зміг уникнути зіткнення з сім'єю ведмедів.

Про це він розповів в блозі на YouTube. Автор підкреслює, що без допомоги автопілота не зміг би в темряві розгледіти ведмедів, і швидше за все збив би їх (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Автопілот Tesla врятував сім'ю ведмедів від загибелі: момент потрапив на відео

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За словами власника електрокара, пізно ввечері він їхав неподалік від національного парку Глейшер в штаті Монтана. У темряві він ледь не зіткнувся з ведмедицею та її виводком ведмежат, які вибігли на дорогу.

"Я вів машину на автопілоті і його камера змогла розпізнати рухомі об'єкти в темряві, після чого зупинилася. Ведмедиця тут же вистрибнула на дорогу, щоб встати між мною і її дитинчатами. Вона дивилася на мене, поки я здавав назад", – заявив Ендрю.

Момент зустрічі з ведмедями

Момент зустрічі з ведмедями

youtube.com

Автор відео зазначив, що в той момент їхав зі швидкістю близько 80 км / ч. Він також похвалив функцію Dashcam, завдяки якій зміг записати подію на відео.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Toyota показала концепт футуристичного електромобіля LQ з автономним управлінням і вбудованим помічником.

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Тема
Електротранспорт
Місце
США
Теги
Green Oboz електромобілі
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