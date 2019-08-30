Украина может войти в ТОП стран по электрокарам: что для этого нужно сделать

Закон об электромобилях, который подписал президент Украины Владимир Зеленский, Верховная Рада приняла в последний день работы парламента 8 созыва. Документ стал одним из шагов в сторону достойного места на электромобильной карте мира. OBOZREVATEL разбирался в дальнейших перспективах государственной поддержки электротранспорта.

Главная причина, по которой страны поддерживают электрокары – то, что они помогают замедлить изменение климата. Глобальное потепление называют второй опасностью в мире после терроризма. А углеродный след, который оставляют за собой топливные машины – один из ключевых факторов загрязнения воздуха.

Украина находится в начале электромобилизации и пока не может тягаться с мировыми EV-лидерами. Вместе с тем в последнем рейтинге одного из ведущих мировых электромобильных журналов INSIDEEVs мы вошли в первую десятку стран мира по развитию электромобильности. Более того, Украина – единственная страна с низким уровнем дохода на душу населения, которая демонстрирует такой прогресс.

Что дают электромобили

не приводят к изменению климата

свободу от поставок нефтепродуктов

экономичность эксплуатаци

Электромобили - це экономия, экология, энергобезопасность

Весомым толчком к покупке элекрокаров украинцами в свое время стала отмена налогов и акциза на ввоз электрических авто. В основном они завозятся в Украину не новые: на 70-80% это б/у. Но даже так это не приводит к росту выбросов СО2.

Что уже сделано

введены налоговые и таможенные льготы

введены “зеленые” номера

утвержден приоритетный доступ к паркоместам, к зарядным станциям

Что дальше

Как рассказал разработчик и автор последнего законопроекта об электрормобилях Алексей Рябчин, следующий шаг – имплементация принятого закона. Для помощи органам власти создали рабочую группу, в которую вошли представители производителей зарядных станций, электромобилистов и их профильной ассоциации.

А дальше нужно на уровне закона разрешить электромобилям ездить по полосе движения общественного транспорта, как это делается в других странах, сообщил политик. Хотя и сейчас машины ездят по ней (нарушая правила), но после того, как повсеместно заработают камеры и номерная идентификация электромобилей, эта проблема должна быть решена.

Кроме того, новая Верховная Рада должна разрешить местным советам регламентировать движение по полосе общественного движения в их городах. В мире также существуют дополнительные льготы в виде бесплатного движения по хайвеям – у нас это пока не актуально. Еще одна льгота – бесплатная парковка. Но финансовые вопросы требуют более длительной подготовки, поэтому их решать предстоит уже новому парламенту.

Нужна инфраструктура

Чтобы украинцы массово пересаживались на электротранспорт, необходимо увеличить число зарядных станций. Человеку легче принять решение купить электрокар, если он понимает, что легко зарядит его вне дома, хоть в городе, хоть на трассе.

Чтобы по стране можно было беспрепятственно ездить на электромобилях, электроавтобусах и электрогрузовиках, важно подойти к вопросу системно. По всем дорожным направлениям надо обеспечить необходимую мощность. Как сказал Рябчин, это по 100 киловатт в городах, и по хотя бы 1000 на трассе, чтобы несколько машин могли зарядиться за 15-20 минут и ехать дальше.

Чтобы купить электромобиль, важно понимать, где его заряжать "Нова Македония"

Параллельно необходимо переводить на электромобили государственные органы власти, большие предприятия и коммунальный транспорт.

Но самое главное – это отечественная сборка либо производство электромобилей. Нужно привлечь инвесторов из стран Азии (Китай, Корея) для крупноузловой сборки, а возможно, и полного производства электрокаров. У нас для этого есть месторождения лития, которые можно разрабатывать. Тогда украинцы получат качественный дешевый электромобиль. Это, разумеется, вопрос не одного дня, но такой должна быть перспективная стратегия.

Кстати, по электробусам в Украине уже есть некоторые наработки, поэтому можно с них начать переводить коммунальный транспорт на электротягу.

Что еще может сделать государство

Украина пока не может напрямую дотировать покупку электромобилей, как это происходит в некоторых других странах. В мире это, как правило, либо небольшие государства, либо в них есть свое автомобильное производство. Тогда де-факто они дотируют не столько покупку, сколько свое производство. Например, Германия поддерживает по сути свой автопром. Недавно Эстония вернула финансовую поддержку граждан и предприятий на покупку электрокаров.

Но мы можем, по примеру передовых электромобильных стран, оказывать поддержку компаниям в строительстве зарядных станций в местах, где они заведомо не окупятся. Объявить тендер, как это делает Норвегия, и отдать заказ тем компаниям, которые запросят меньший объем государственных дотаций. Компания-победитель сможет построить зарядную станцию и на ней зарабатывать. Так зарядная инфраструктура покроет даже самые удаленные части. Кроме того, поддержка отечественных производителей зарядных станций поможет создать новые рабочие места.

Что предстоит сделать для электромобилей

разрешить ездить по полосе движения общественного транспорта (ДОТ)

передать местным советам право решать вопрос езды по полосе ДОТ

дать право ездить бесплатно по платным дорогам (когда будут)

обеспечить бесплатную парковку

дать приоритет развитию зарядной инфраструктуры

стимулировать переход на электромобили госпредприятия, чиновников, коммунальный транспорт

запустить электробусы

поддержать отечественных производителей электрозарядок

поддержать внутреннее производство или сборку электромобилей (для этого в т.ч. разрабатывать месторождения лития)

И наконец

У Украины колоссальная зависимость от импорта бензина, дизеля и сжиженного газа из России и Белоруссии. По некоторым позициям мы на 60-70 % зависим от государства-агрессора. Нынешнее количество электромобилей у нас – это, конечно, “капля в море”. В Украине сейчас где-то 30 тыс. электрокаров и гибридов. Но чем больше будет становиться электромобилей в стране, тем меньше мы будем отдавать валюты за бензин и нефтепродукты соседям.

Часто приходится слышать, что электроэнергия, которую потребляет электротранспорт – не на 100% экологичная. В основном – атомная, угольная и другие. Но лучше потреблять электричество отечественного производства, из каких бы источников она не производилась, чем российские нефть и газ. Выходит, электромобилизация – это вопрос энергобезопасности не в меньшей мере, чем экологии.

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