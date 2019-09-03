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3 вересня • оновлено в 06:06
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/ Електротранспорт

1600 км на одному заряді: в США розробили "вбивцю" Tesla

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Американські винахідники з компанії Aptera заявили, що працюють над створенням електрокара, який отримає батарею ємністю 100 кВт * год і запас ходу на 1600 км без підзарядки.

Засновник компанії Кріс Ентоні запевняє, що в разі збору достатніх коштів для розробки прототип потрапить на ринок у 2022 році, повідомляє профільне видання IEEE.org

За задумом творців, у електрокара буде три колеса і надлегкий комбінований корпус з аеродинамікою, заснованій на концепціях аерокосмічної галузі.

Базова модель буде оснащена акумулятором на 40 кВт * год, що забезпечить прототипу запас ходу на 650 км, причому найближчий аналог, Nissan Leaf, з батареєю такої ж ємності має запас ходу всього на 270 км.

Прототип електромобіля Aptera

Прототип електромобіля Aptera

aptera.us

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Компанія Aptera була заснована в 2006 році і минулого разу зібрала $24 млн на створення своїх перших моделей, однак після продажу 2 тисяч примірників творці отримали всього 60 тис. заявок на електромобіль Aptera 2E, після чого власники повернули вклади, ліквідували активи і в 2011 році оголосили про закриття компанії.

З тих пір, підкреслюють інженери, акумулятори стали дешевшими і набагато доступнішими, тому автори хочуть скористатися новими технологіями і надлегких компонентами.

Зараз компанії потрібно $2,5 млн, які власники ідеї планують отримати від венчурних капіталістів і користувачів краудфандінговой платформи WeFunder - цієї суми вистачить для створення трьох прототипів в 2020 році.

Згодом Aptera бажає продати понад 11 тис. примірників за ціною від $34 до $59 тис.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Tesla з'явився найсильніший конкурент: електрокар Маска поступився позицію лідера.

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Тема
електрокари
Місце
США
Тег
електромобілі
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