В Германии показали, как Tesla уничтожает лес под Берлином для создания фабрики

В окрестностях Берлина компания Tesla начала вырубку леса для обустройства территории, на которой в будущем будет построена фабрика по производству электромобилей Giga Berlin.

Об этом в Twitter написал министр экономики и энергетики земли Бранденбург Йорг Штайнбах. Чиновник подчеркнул, что происходящее является "историческим событием".

twitter.com/joergstb

Завод займет территорию примерно в 300 га, что по площади эквивалентно приблизительно 420 футбольным полям. Новая фабрика позволит создать около 10 тыс. рабочих мест.

Ожидается, что в первой половине 2021 года с конвейера ежегодно будет сходить порядка 150 тыс. электромобилей Tesla Model 3 и Model Y, причем в перспективе объем производства должен увеличиться до 500 тыс. авто в год.

Стоит отметить, что в январе на месте строительства завода прошли массовые протесты местных жителей, выступающих против уничтожения сложной экосистемы. При этом представители Tesla пообещали посадить в окрестностях в три раза больше деревьев, чем будет вырублено при строительстве.

Также защитников природы беспокоит то, что фабрика Tesla находится в водоохранной зоне. Многих беспокоит отсутствие достоверной информации о том, что в результате строительства завода произойдет с грунтовыми водами и резервуарами питьевой воды в регионе.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Илон Маск сообщил о планах переименования всех заводов компании в новом стиле и отказа от использования термина "Гигафабрика" (Gigafactory).

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