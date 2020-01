Tesla неожиданно отказалась от "гигафабрик" по всему миру: что решил Илон Маск

Глава компании Tesla Илон Маск сообщил о планах переименования всех заводов компании в новом стиле и отказа от использования термина "Гигафабрика" (Gigafactory).

Об этом он написал в Twitter. В дальнейшем компания не планирует использовать числовой маркер в качестве названия для объектов производственных мощностей.

"Для наименования фабрик мы планируем использовать формат "Гига" вместе с наиболее популярным обозначением локации, на которой находится производство. Т.е. Giga Berlin, Giga Nevada, Giga Shanghai и так далее", – заявил бизнесмен.

На данный момент инженерные подразделения Tesla размещены в США и Китае, а заводы компании расположены в Соединенных Штатах, Китае и Германии. Первые три производственных комплекса размещены в штатах Калифорния, Невада и Нью-Йорк и известны как Tesla Factory, Gigafactory 1 и Gigafactory 2, соответственно. Завод в Китае до недавнего времени назывался Gigafactory 3, а комплекс на окраине Берлина – Gigafactory 4.

По новому стандарту все производства будут содержать в названии локацию, на которой они находятся. Таким образом, новые обозначения будут следующими: Tesla Giga Nevada, Tesla Giga New York, Tesla Giga Shanghai и так далее.

