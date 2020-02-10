Илон Маск не боится коронавируса: Tesla вопреки опасениям запустила фабрику в Китае

Руководство компании Tesla приняло решение возобновить работу фабрики Giga Shanghai в Китае после остановки из-за вспышки коронавируса в регионе.

Об этом сообщает TesManian. По данным очевидцев, 10 февраля работники начали прибывать на предприятие с самого утра.

"Охрана тщательно досматривает и допрашивает владельцев авто, не являющихся сотрудниками Tesla. Разрешение на работу и парковку необходимо проверить перед въездом. Перед официальным входом на территорию завода каждый должен пройти еще один осмотр", – сообщают очевидцы.

В 7:40 на парковке сотрудников начали появляться служебные авто. Весь персонал с отличительными знаками Tesla, начиная с рабочих и заканчивая менеджерами, был в противовирусных масках

Судя по фото, значительную часть рабочих фабрики свозили централизованно на автобусах. По мнению Tesla, это должно повысить безопасность людей, которым таким образом не приходится пользоваться общественным транспортом.

Также сообщается, что территория вокруг Gigafactory патрулируется. Охранники проверяют каждый автомобиль, который подъезжает к предприятию для повышения безопасности.

При этом власти Шанхая отметили, что готовы помочь Tesla как можно скорее восстановить работу предприятия.

Ранее OBOZREVATEL писал, что компания Tesla объявила о временном закрытии своей фабрики в Шанхае; на этот шаг ей пришлось пойти из-за распоряжения властей Китая в рамках борьбы с коронавирусом 2019-nCoV.

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