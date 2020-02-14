У Німеччині показали, як Tesla знищує ліс під Берліном для створення фабрики

В околицях Берліна компанія Tesla початку вирубку лісу для облаштування території, на якій в майбутньому буде побудована фабрика з виробництва електромобілів Giga Berlin.

Про це в Twitter написав міністр економіки і енергетики землі Бранденбург Йорг Штайнбах. Чиновник підкреслив, що те, що відбувається є "історичною подією".

twitter.com/joergstb

Завод займе територію приблизно в 300 га, що за площею еквівалентно приблизно 420 футбольним полям. Нова фабрика дозволить створити близько 10 тис. робочих місць.

Очікується, що в першій половині 2021 року з конвеєра щорічно буде сходити близько 150 тис. eлектромобілів Tesla Model 3 і Model Y, причому в перспективі обсяг виробництва повинен збільшитися до 500 тис. авто в рік.

Варто зазначити, що на місці будівництва заводу пройшли масові протести місцевих жителів, які виступають проти знищення складної екосистеми. При цьому представники Tesla пообіцяли посадити в околицях в три рази більше дерев, ніж буде вирубано при будівництві.

Також захисників природи турбує те, що фабрика Tesla знаходиться в водоохоронній зоні. Багатьох турбує відсутність достовірної інформації про те, що в результаті будівництва заводу відбудеться з грунтовими водами і резервуарами питної води в регіоні.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Ілон Маск повідомив про плани перейменування всіх заводів компанії в новому стилі та відмови від використання терміна "Гігафабріка" (Gigafactory).

У світі придумали їстівний стакан для кави! Читайте "зелені" новини в Telegram GreenOboz