Когда Илон Маск откроет производство Tesla в Украине: озвучены условия

Если глава компании Tesla Илон Маск захочет начать производство своих электромобилей в Украине, ему придется заручаться поддержкой руководства страны.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин. По его словам, переговоры такого рода должны вестись на самом высшем уровне.

Глава компании Tesla Илон Маск incimages.com

"Президент Украины и премьер-министр стратегически поддерживают развитие сферы электротранспорта в Украине. Уверен, наш президент поспособствует, чтобы господин Маск был привлечен к развитию электроинфраструктуры в Украине", – заявил Рябчин, отвечая на вопрос, в какое из ведомств придется обратиться Илону Маску, если тот захочет открыть производство своей компании в Украине.

При этом чиновник подчеркнул, что знает о "планах Маска в отношении Украины". Он напомнил, что недавно было объявлено о намерениях по открытию "суперчарджеров" Tesla (мощных зарядных устройств) в Украине.

"Это не такая уже и фантастика. Маск ценит украинских инженеров. Недавно он заявил, что сконструированный в Днепре украинский "Зенит" является второй по надежности ракетой, после разработок SpaceX", – заявил он.

Ранее OBOZREVATEL писал, как в Германии жители муниципалитета Грюнхайде начали акции протеста против постройки фабрики Gigafactory компании Tesla, на которой планируется производить электромобили Model 3 и Model Y.

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