Tesla начала создание самой большой в мире системы хранения энергии

Компания Tesla получила разрешение на переоборудование газовой электростанции Moss Landing в штате Калифорния в хранилище энергии мощностью 1200 МВт*час.

Об этом сообщает Clean Technica. Установка станет самой большой в мире системой хранения энергии, уточняет издание.

Газовая электростанция Moss Landing в Калифорнии marinas.com

Согласно плану Tesla, объект на территории газовой электростанции превратится в огромную установку для накопления энергии от солнечных и ветроэлектростанций. В данный момент станция постепенно выводится из эксплуатации и вырабатывает около 10% от прежних объемов энергии. В будущем на ее территории разместится 449 аккумуляторов Megapack суммарной мощностью 1200 МВт*ч.

Сейчас крупнейшей системой хранения энергии считается проект Tesla Hornsdale мощностью 129 МВт*ч. На момент строительства он был в три раза мощнее ближайших конкурентов. Однако новая установка превзойдет его в 10 раз.

Система, которую Tesla строит вместе с компанией Pacific Gas and Electric, позволит балансировать пики потребления и поставлять электричество по ночам и в безветренную погоду. Планируется, что работа по созданию проекта начнется уже в следующем месяце, а в эксплуатацию система будет введена к концу 2021 года.

Ранее OBOZREVATEL писал, что к 2024 году мировой объем хранилищ накопления энергии вырастет в несколько раз и достигнет 15 ГВт. Их популярность стремительно растет из-за роста количества объектов "зеленой" энергетики.

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