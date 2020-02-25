Развитие "зеленой" энергетики стало причиной появления гигантских хранилищ энергии

К 2024 году мировой объем хранилищ накопления энергии вырастет в несколько раз и достигнет 15 ГВт. Их популярность стремительно растет из-за роста количества объектов "зеленой" энергетики.

Об этом говорится в докладе консалтинговой компании Wood Mackenzie. Аналитики подчеркивают, что в 2019 году было установлено всего 4 ГВт систем для накопления энергии.

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"В новом десятилетии индустрия накопления энергии из нишевой отрасли превратится в крупного игрока энергетического рынка, который находится в центре глобального энергетического перехода. Если большинство проектов, которые построили за последние годы, были вспомогательными, то в последнее время экономические условия позволяют реализовывать проекты с более длительными сроками хранения, причем все чаще появляются проекты, в которых разработчики связывают крупные солнечные электростанции с батареями", – говорится в сообщении.

Также авторы отмечают, что с середины прошлого десятилетия стоимость систем накопления энергии снижалась двузначными темпами, однако сейчас падение цен замедлилось. На развитие индустрии также повлиял растущий интерес со стороны нефтегазовых компаний.

При этом пока не вполне ясно, сможет ли предложение полностью удовлетворить растущий спрос, особенно в условиях "ускоренного энергетического перехода". В то же время существует значительный потенциал для роста благодаря программам вторичного использования и переработки аккумуляторов, которые появятся в промышленных масштабах в течение следующих 5-10 лет, отмечают аналитики.

Ранее OBOZREVATEL писал, как в Европе начали использовать криотехнологии для систем хранения энергии.

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