Компанія Tesla отримала дозвіл на переобладнання газової електростанції Moss Landing в штаті Каліфорнія на сховище енергії потужністю 1200 МВт*год.

Про це повідомляє Clean Technica. Установка стане найбільшою в світі системою зберігання енергії, уточнює видання.

Газова електростанція Moss Landing в Каліфорнії marinas.com

Згідно з планом Tesla, об'єкт на території газової електростанції перетвориться на величезну установку для накопичення енергії від сонячних і вітроелектростанцій. Наразі станція поступово виводиться з експлуатації та виробляє майже 10% від колишніх обсягів енергії. Надалі на її території розміститься 449 акумуляторів Megapack сумарною потужністю 1200 МВт*год.

Зараз найбільшою системою зберігання енергії вважається проєкт Tesla Hornsdale потужністю 129 МВт*год. На момент будівництва вона була втричі потужнішою за найближчих конкурентів. Однак нова установка перевершить її вдесятеро.

Система, яку Tesla будує разом із компанією Pacific Gas and Electric, дозволить балансувати піки споживання та постачати електрику ночами і в безвітряну погоду. Планується, що робота зі створення проєкту почнеться вже наступного місяця, а в експлуатацію систему буде введено до кінця 2021 року.

Раніше OBOZREVATEL писав, що до 2024 року світовий обсяг сховищ накопичення енергії зросте в кілька разів і досягне 15 ГВт. Їхня популярність стрімко зростає через збільшення кількості об'єктів "зеленої" енергетики.

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