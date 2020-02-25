Французская энергетическая компания RTE International построит в Украине хранилище энергии на 200 МВт.

Об этом сообщает "Энергореформа". В данный момент НЭК "Укрэнерго" ожидает от представителей компании техническую документацию проекта, говорится в сообщении.

Хранилище энергии imgix.net

"Рассчитываем, что уже в марте "Укрэнерго" получит финальный результат работы по проекту строительства в Украине energy storage от французского партнера RTE International. По договору с нами он исследует экономическую и техническую целесообразность строительства системы накопления приблизительно на 200 МВт", – сказал первый заместитель главы НЭК Владимир Кудрицкий.

По словам эксперта, до прихода на рынок частных инвесторов системой накопления может управлять "Укрэнерго". При этом в компании уверены, что инвесторы не начнут инвестировать в создание хранилищ энергии без поддержки государства.

"Мы готовы какое-то время управлять таким объектом с целью обеспечения операционной безопасности энергосистемы, чтобы затем, когда частный инвестор будет готов инвестировать в системы накопления, продать объект ему, возможно, по частям", – уточнил Кудрицкий.

Представитель "Укрэнерго" не исключил, что для реализации такого проекта понадобится отдельное решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, позволяющее НЭК его финансировать и развивать.

Кроме того, Кудрицкий уточнил, что в апреле текущего года Международная финансовая корпорация (IFC) может представить проект, который поможет привлечь инвесторов в индустрию. По его словам, IFC обладает знаниями и опытом в развитии хранилищ энергии в других странах. Также Кудрицкий напомнил, что в октябре 2019 года "Укрэнерго" подписало соглашение с IFC о сотрудничестве в развитии систем накопления энергии.

Ранее OBOZREVATEL писал, что исследователи в Австрии предложили использовать гравитационные хранилища энергии для накопления энергии из возобновляемых источников в регионах с низким потреблением электричества.

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