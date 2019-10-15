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15 жовтня • оновлено в 10:51
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/ Вітрова енергетика

В Іспанії створили унікальні вітрогенератори: з'явилося приголомшливе відео

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У мережі з'явилося відео роботи безшумних вітрогенераторів без лопатей від компанії Vortex Bladless. Вони виробляють енергію використовуючи повітряні вихори та вібрацію, яка виникає.

Ролик з'явився на YouTube-каналі видання TJ. Варто зазначити, що в рамках європейської програми Horizon 2020, яка надає гранти на дослідження в галузі альтернативної енергетики, компанія почала створення робочих прототипів, щоб показати їх у 2020 році (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Тестування мініпрототипу генератора Vortex Tacoma

Тестування мініпрототипу генератора Vortex Tacoma

vortexbladeless.com

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Генератори Vortex Tacoma мають вигляд гнучких стовпів. Замість того, щоб захоплювати лопатями повітряні пориви, вони використовують завихрення атмосфери. Завдяки особливому аеродинамічному ефекту, який виникає під час обтікання вітром генератора, гнучка частина конструкції починає коливатися, виробляючи енергію.

Прототип генератора Vortex Tacoma висотою 2,75 метра

Прототип генератора Vortex Tacoma висотою 2,75 метра

twitter.com

Автори проєкту стверджують, що їхня розробка безпечна для тварин через відсутність рухомих частин і безшумний процес роботи, оскільки установка коливається на частоті нижче 20 Гц. За їхніми словами, вартість виробленої електроенергії буде на 40% дешевшою, ніж з використанням вітрогенератора з лопатями.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як у Швеції створили "зелений" генератор ударного типу, який зараз тестують на узбережжі Ізраїля.

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Тема
Вітрогенератори
Місце
Іспанія
Тег
Альтернативна енергетика
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