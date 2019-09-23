В Швеции создали "зеленый" генератор ударного типа: как это работает

Стартап Eco Wave Power продемонстрировал в порту израильского города Яффа работу генератора нового типа, который работает на энергии прибрежных волн и солнечном излучении.

Об этом сообщает пресс-служба шведского стартапа, которая отмечает, что впервые о разработке сообщили еще в 2012 году, после чего инженерам потребовалось 4 года для разработки первого опытного образца, который установили в Гибралтаре.

Испытания тестового образца генератора EWP ecowavepower.com

Первая версия генератора использовала только энергию приливных волн, однако сейчас разработчики решили увеличить его эффективность при помощи солнечных панелей.

В поисках правильного решения инженеры перебрали несколько вариантов, однако остановились на модели плавучих "ударных" буев, прикрепленных к поверхности причалов и волнорезов, на которые будут установлены солнечные панели.

Преимуществом такой системы будет экономия средств на дополнительных площадях и снижение потерь энергии благодаря постоянному охлаждению панелей морской водой.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Дании электричество хотят добывать при помощи генератора морских волн

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