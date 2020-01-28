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28 січня • оновлено в 15:36
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Заробіток на сонячних панелях в Україні: озвучено найпопулярніші варіанти

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У найближчі п'ять років, з 2020 по 2025 роки, найбільш популярним джерелом поновлюваної енергії в Україні будуть сонячні панелі, встановлені на дахах будівель.

Про це йдеться в звіті аналітиків компанії "Авенстон". Ринок сонячної енергетики країни переживає етап трансформації, проте вже зараз зрозуміло, що енергетика рухається в сторону розподіленої генерації і видобутку енергії тими, хто її споживає.

Заробіток на сонячних панелях в Україні: озвучено найпопулярніші варіанти

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Експерти "Авенстон" відзначають, що призначені для власних потреб сонячні електростанції, які не вимагають складних процедур підключення для роботи і оплати за "зеленим тарифом", з кожним роком ставатимуть все більш популярними. Такі системи не вимагають трансформаторів для підключення до мереж, і можуть обходиться без систем комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) в разі, якщо піковий видобуток не перевищує споживання електроенергії.

"У всьому світі в останні роки зросла кількість нових сонячних фотоелектричних систем, що встановлюються на дахах. Системи зберігання енергії дозволяють споживачам накопичувати електроенергію від сонячних панелей, встановлених на дахах, і або вживати самостійно, або продавати її в мережу. Це робить сонячні панелі більш привабливими з економічної точки зору, ніж покупка електрики з мережі", – відзначають експерти "Авенстон".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що до 2050 року в Україні максимально скоротять використання вугільних і атомних станцій на користь відновлюваної енергетики.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Сонячні панелі
Місце
Україна
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Самый лучший заработок, это когда один х*хол наеб*вает друго-го х*хла.
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