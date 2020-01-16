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16 января • обновлено в 17:19
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Как многократно увеличить прибыль от солнечных панелей: найден новый способ

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Китайская компания Huawei разработала комплекс самообучающихся алгоритмов AI Boost FusionSolar для повышения эффективности работы солнечных электростанций.

Об этом сообщает профильный ресурс PR Newswire. Система была показана на Всемирном саммите по энергетике будущего (WFES) в Дубае.

Как многократно увеличить прибыль от солнечных панелей: найден новый способ

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Система AI Boost FusionSolar создана для крупных наземных солнечных электростанций и способна самостоятельно обучаться на основании новых данных. Во время работы система постоянно анализирует данные окружающей среды для оптимизации работы солнечных панелей.

"Благодаря работе системы Huawei можно максимизировать уровень выработки электроэнергии, что позволяет достичь рекордно низких показателей нормированной стоимости электроэнергии", – отмечают авторы издания.

Система использует программное обеспечение Smart I-V Curve Diagnosis 3.0, которое позволяет проводить удаленное сканирование и мониторинг 100 МВт в течение 15 минут. После анализа система автоматически генерирует отчет на основе полученных результатов.

Первая электростанция, которая внедрила AI Boost Fusion Solar в 2019 году в Дубае, на сегодняшний день демонстрирует коэффициент производительности на уровне 92%.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что ученые нашли способ, как повысить эффективность солнечных панелей из перовскита до 66% благодаря лазерной технологии. Это втрое превышает эффективность существующих модулей.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Солнечные панели
Место
ОАЭ Дубай
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия альтернативная энергетика Huawei
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