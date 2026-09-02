О СПРАВЕДЛИВОМ бюджете-2026 год воюющей Украины:

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СОВЕТЫ правительству, который провозгласил "жесткий режим экономии бюджета".

Решил откликнуться на правильные намерения КМУ по внедрению жесткого режима экономии бюджета с целью обеспечения полноценного финансирования задач национальной безопасности и обороны и надлежащего финансирования ВСУ.

Далее текст на языке оригинала.

Водночас, читаю, що владці критикують депутатів, які ніяк не підтримають урядовий законопроєкт про скасування пільги на посилки до 150 євро.

Пояснюю:

– правильно і справедливо перед введенням фактично нового податку для всіх громадян продемонструвати приклади реального "жорсткого режиму економії" для "потужної і незламної армії" чиновництва.

Тож пропоную їм почати із себе, тобто із фінансування влади.

1. ОПТИМІЗУВАТИ видатки утримання ВСІЄЇ системи державної та місцевої влади.

Нагадаю, що в бюджеті-2026 передбачено ЗБІЛЬШЕННЯ фінансування:

– Національної поліції на 2 мільярди 300 мільйонів;

– Генеральної прокуратури на 1 мільярд 682 мільйони;

– Верховної Ради на 511 мільйонів….і так до кожної ОТГ.

Пропоную повернутися до фінансування у цифрах 2025 року, що дає економію у кілька десятків мільярдів гривень.

2. ОПТИМІЗАЦІЯ структури та штатного розкладу системи влади.

Уряд вже давно мав визначити на період правового режиму воєнного ЄДИНІ ВИМОГИ до структури та штатного розкладу ВСІХ структур державної та місцевої влади, а також ВСІХ державних та комунальних підприємств, які фінансуються з бюджету. Це означає радикальне скорочення керівного апарату та загальної кількості чиновництва.

Скажімо йдеться про введення обмеження до 3 заступників у всіх державних інституціях.

Для прикладу в Києві – 12 заступників голови КМДА, а деяких Університетах – по 9 проректорів.

3. УПОРЯДКУВАННЯ системи оплати та преміювання в державному та муніципальному секторі.

Введення на час правового режиму воєнного стану максимальної заробітної плати у всій бюджетній сфері країни від Президента до керівника "Укрпошти" та директорів комунальних підприємств у сумі не більше 10 мінімальних заробітних плат (8 647 на 10 = 86 470 гривень).

Введення єдиної системи преміювання у державному секторі, яка має не перевищує одної 100% премії від заробітної плати лише за підсумками року.

4. Переведення діяльності членів Наглядових рад державних підприємств на ГРОМАДСЬКІ ЗАСАДИ.

Так, між іншим, функціонують Наглядові ради у сфері освіти та культури.

5. СКАСУВАННЯ фінансування для парламентських партій та піару влади.

На час війни призупинити фінансування парламентських партій (лише у 2026 році передбачено 865 мільйонів гривень) і підтримки ЗМІ та інших видів прямої та прихованої реклами посадовців державної та місцевої влади (за оцінками експертів на піар владців витрачається не менше 100 мільярдів бюджетних гривень на рік).

6. Введення МОРАТОРІЮ на бюджетне фінансування так званого благоустрою (фонтани, реконструкція парків та скверів, перекладання плитки і заміна бордюрів…)

7. Введення МОРАТОРІЮ на бюджетне фінансування численних форумів незламності, конференцій стійкості, самітів софійності…

Ці піар-заходи влади, які до того ж закриті для громадськості, мають фінансуватися лише за рахунок спонсорських внесків.

Це лише деякі ПЕРШОЧЕРГОВІ пропозиції для запровадження "жорсткого режиму економії бюджетних коштів", який я, за таких умов, однозначно ПІДТРИМУЮ.