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27 вересня • оновлено в 19:24
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Вирощують кристали і "стягують" променями: як в Україні створюють сонячні панелі

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Українська компанія "Квазар" показала, як виготовляє сонячні панелі на своїй фабриці, розташованій в Києві.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу " Факти", показаному в YouTube. При цьому автори підкреслюють, що підприємство на сьогоднішній день є єдиним в країні.

Перевірка якості сонячної панелі на виробництві

Перевірка якості сонячної панелі на виробництві

texastribune.org

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Для виробництва головного компонента сонячних панелей інженери використовують кварцовий пісок або кремінь. Спочатку камені поміщають в спеціальні печі, в яких проходить штучне вирощування гігантського кристала. Весь процес герметичний і вимагає високих температур - понад 1400 градусів.

Процес росту кристалу в середньому займає близько двох діб. Надалі кристал обробляється під променями світла, які "зв'язують" його структуру.

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Згодом монокристал потрапляє вже в цех, де його ріжуть на пластинки і покривають спеціальною плівкою, яка притягує до себе сонячне випромінювання. Також всі ці елементи споюють між собою спеціальним волокном.

З одержані стрічок конструюють сонячні панелі, які також ламінують, щоб пластини трималися між собою і не псувалися від погоди. На підприємстві стверджують, що ці панелі повинні прослужити понад 20 років.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Швеції створили "кімнатні" фотоелектричні панелі для зарядки гаджетів, які працюють від штучного освітлення в закритих приміщеннях.

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Тема
Сонячні панелі
Місце
Україна Київ
Тег
Альтернативна енергетика
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