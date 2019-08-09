Вместо бетона: ученые создали инновационные солнечные панели

В Германии разработали гибкие солнечные элементы на тканевой основе.

Их планируют использовать на фасадах зданий и грузовиках в качестве тентов, сообщает The Engineer. Разработка стала возможна благодаря проекту PhotoTex, направленному на развитие текстильной промышленности.

Авторы изобретения хотят использовать тонкопленочные фотогальванические элементы в тентовых грузовиках для выработки электроэнергии для нужд водителя в дороге или на парковке. Так же фотоэлектрическим текстилем можно покрывать фасады зданий вместо бетонной штукатурки.

На стекловолокно надо нанести фотоэлектрические и электродные слои

Чтоб создать гибкие фотоэлементы на текстильной основе, понадобилось объединить передовые керамические технологии и достижения текстильной отрасли.

В работе пришлось учесть такие важные факторы как то, что ткань должна соответствовать требованиям пожарной безопасности, иметь высокую прочность на разрыв и быть дешевой в производстве. Для выполнения всей трех задач подошла стеклоткань. Кроме того солнечные элементы ламинированы и на них нанесен дополнительный защитный слой для повышения надежности.

Пока продемонстрированы функциональные возможности новых солнечных панелей. Дальше разработчики сосредоточат усилия на повышении их эффективности. В случае успеха первые текстильные фотоэлементы будут готовы к серийному выпуску примерно через пять лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о рекордных успехах солнечной генерации Германии, которая вместе с другими зелеными источниками энергии впервые произвела больше электроэнергии за полгода, чем атомная и угольная генерация вместе взятые.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!