У Франції створили "безсмертний" сонячний двигун

Французькі інженери зі стартапу Saurea створили електродвигун, який безпосередньо перетворює сонячну енергію в механічну без використання проміжних компонентів.

Про це повідомляє профільне видання PV Magazine. За словами розробників, їх винахід здатен забезпечувати енергією водяні насоси та вентиляційні турбіни протягом 20 років без необхідності проводити технічне обслуговування.

Концепт сонячного двигуна saurea.fr

"Це перший сонячний двигун в світі, який працює виключно на відновлюваній енергії і ніколи не ламається. Наша технологія безпосередньо конвертує сонячну енергію без використання додаткових компонентів, що значно збільшує ресурс його роботи", - заявила Ізабель Галле-Коті, одна із засновників компанії Saurea.

Винахідники запевняють, що їх двигун є представником "нового покоління" і буде вигідний для жителів будь-яких, навіть найбільш ізольованих від цивілізації регіонів.

Робота над створенням двигуна з використанням сонячної енергії тривала протягом життя декількох поколінь сім'ї, а сам винахідник технології, Ален Коті, робив п'ять спроб для отримання патенту.

Через багато років, його син і невістка Ізабель змогли вивести продукт на ринок, і тепер вже їх дочка Луїза відповідає за розвиток сімейного бізнесу.

Зараз двигуни збираються в майстерні, яка знаходиться в Бургундії, і в планах родини заснувати дистриб'юторську мережу.

Ізабель зазначає, що орієнтовна вартість сонячного двигуна становитиме 2500 – 3500 євро, в залежності від області його застосування.

"Зараз ми запускаємо наш перший двигун потужністю 130 Вт, який можна використовувати для поливу або інших цілей. Також зараз ми працюємо над створенням нових моделей, потужністю 50 Вт і 250 Вт", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що інженери навчилися видобувати сонячну енергію за допомогою риб: як це працює.

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