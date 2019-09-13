В США крупнейшая киностудия займется добычей солнечной энергии

Киностудия Sony Pictures решила построить на территории своего комплекса в Калифорнии солнечную электростанцию мощностью 1,6 МВт.

Об этом сообщает портал Yahoo со ссылкой на заявление пресс-службы компании, которая заказала строительство у компании SunPower Corporation. Ранее эта же компания уже строила аналогичные проекта на территории Sony Pictures.

videoblocks.com Студия Sony Pictures Entertainment в Калвер-Сити.

Стоит отметить, что сейчас съемочные павильоны студии уже запитываются от солнечной станции мощностью 1,83 МВт.

Строительство станции начнется в конце сентября на крыше восьми звуковых павильонов и закончится в январе следующего года, поскольку ранее Sony Group Companies взяла на себя обязательство стать энергонезависимой компанией, использующей исключительно возобновляемые источники энергии.

План по по переходу на солнечную энергию изначально был разработан материнской компанией Sony Corporation и направлен на достижение нулевого воздействия на окружающую среду к 2050 году.

При этом Sony является частью влиятельной бизнес-группы RE100 (Renewable Energy 100%), которая декларирует полный переход на чистую энергию в качестве желания "не навредить окружающей среде и при этом увеличить собственную прибыль".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что от глобального потепления пострадают даже солнечные панели.

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