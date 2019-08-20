От глобального потепления пострадают даже солнечные панели

Кремниевые солнечные батареи могут потерять около 0,45% своей мощности на каждый градус глобального повышения температуры.

К таким выводам пришли ученые из из Массачусетского технологического института (MIT), изучив возможные последствия повышения глобальной температуры для работы солнечных модулей, пишет RenEn.

Больше всего от мирового повышения температуры будут терять мощность солнечные панели в Центральной Азии, части Африки и южных штатах США. Хотя в целом производительность панелей под влиянием потепления будет снижаться по всему миру.

От повышения температуры в мире выработка солнечной энергетики снизится

"Мы прогнозируем среднее снижение годовой выработки на 15 кВт*ч на киловатт установленной мощности, а в некоторых районах до 50 кВт*ч на киловатт", – пишут исследователи MIT.

При этом отмечается, что разные модули реагируют на повышение температуры по-разному. Т.е. устойчивость батарей к нагреванию тут будет играть роль.

Хотя ученые предупреждают о снижении производительности солнечных модулей – в целом они называют влияние глобального потепления на солнечную энергетику незначительным.

Добавим, что исследователи провели расчеты на основе сценария межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК). Согласно этому сценарию, пик выбросов CO2 придется на 2040 год, а повышение средней глобальной температуры к 2100 году составит 1,8 градуса Кельвина.

Сроки, которые рассматриваются в исследовании, указывают на то, что до их наступления технологии изготовления солнечных панелей усовершенствуются, а значит, будет полная возможность учесть риски, связанные с неизбежным повышением температур. Кроме того, главной мишенью выбросов СО2 и изменения климата является живая природа, в том числе человек.

Как ранее передавал OBOZREVATEL, июль 2019 года стал самым жарким месяцем за 140 лет наблюдений синоптиков – сказано в отчете Национального управления океанических и атмосферных исследований Великобритании.

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