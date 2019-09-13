У США найбільша кіностудія займеться видобутком сонячної енергії

Кіностудія Sony Pictures вирішила побудувати на території свого комплексу в Каліфорнії сонячну електростанцію потужністю 1,6 МВт.

Про це повідомляє портал Yahoo з посиланням на заяву прес-служби компанії, яка замовила будівництво у компанії SunPower Corporation. Раніше ця ж компанія вже будувала аналогічні проекти на території Sony Pictures.

videoblocks.com Студія Sony Pictures Entertainment в Калвер-Сіті.

Варто відзначити, що зараз знімальні павільйони студії вже живляться від сонячної станції потужністю 1,83 МВт.

Будівництво станції почнеться в кінці вересня на даху восьми звукових павільйонів і закінчиться в січні наступного року, оскільки раніше Sony Group Companies взяла на себе зобов'язання стати енергонезалежною компанією, яка використовує виключно поновлювані джерела енергії.

План по по переходу на сонячну енергію спочатку був розроблений материнською компанією Sony Corporation і спрямований на досягнення нульового впливу на навколишнє середовище до 2050 року.

При цьому Sony є частиною впливової бізнес-групи RE100 (Renewable Energy 100%), яка декларує повний перехід на чисту енергію в якості бажання "не нашкодити навколишньому середовищу і при цьому збільшити власний прибуток".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що від глобального потепління постраждають навіть сонячні панелі.

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