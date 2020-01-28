У Німеччині потяги великої транспортної мережі перейдуть на енергію сонця

Керівництво залізничного оператора Deutsche Bahn (DB) в Німеччині підписало угоду з розробником сонячних електростанцій Enerparc щодо прямих постачань "зеленої" енергії.

В рамках договору Enerparc побудує сонячну електростанцію потужністю 42 МВт, яка подаватиме електрику безпосередньо в контактну мережу Deutsche Bahn. Про це повідомляє пресслужба оператора.

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"Вперше ми подаємо сонячну енергію безпосередньо в контактну мережу. Ми відкриваємо нові можливості в реалізації нашої стратегії захисту клімату. Новий сонячний парк також допоможе нам ще більше збільшити частку зеленої електроенергії", – заявив директор відділу інфраструктурних проєктів DB Рональд Пофалла. У компанії підкреслюють, що нинішній проєкт є унікальним і відрізняється від звичайної практики прямих договорів купівлі-продажу електроенергії, яка широко використовується німецькими залізницями.

Сьогодні Deutsche Bahn є найбільшим споживачем відновлюваної енергії в Німеччині. Частка "зеленої генерації" наразі складає вже 60% від загального споживання електроенергії концерну.

Варто зазначити, що до 2038 року Deutsche Bahn планує повністю перейти на використання поновлюваних джерел енергії.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що Deutsche Bahn планує використовувати енергію прибережних вітроелектростанцій для живлення своїх потягів.

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