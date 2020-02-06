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7 февраля • обновлено в 07:52
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/ Солнечная энергетика

В Египте построят уникальную солнечную электростанцию для добычи золота

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В Египте компания Centamin сообщила о планах построить солнечную электростанцию, энергия которой будет использована для добычи золота на рудниках.

Об этом сообщает SeekingAlpha. По данным компании, в 2020 году она планирует добыть порядка 540 тыс. унций золота.

Рудник по добыче золота

Рудник по добыче золота

centamin.com

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В течение года компания намерена инвестировать $37 млн для создания солнечной электростанции на территории Египта. Строительство станции начнется во второй половине 2020 года.

По словам компании, ввод в строй солнечной электростанции позволит ей снизить потребление дизельного топлива на 18 млн литров в год. В рамках обновления энергетической стратегии в компании уже анонсировали кадровые перемены.

Ранее OBOZREVATEL писал, что золотодобывающий рудник Agnew в Австралии перейдет на питание от солнечной и ветряной энергии. Изначально объекты на шахте Agnew, которая расположена в 645 км к северо-востоку от города Перт, получали энергию от дизельного топлива.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Солнечные панели
Место
Египет
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия
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