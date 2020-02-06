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7 лютого • оновлено в 09:01
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/ Сонячна енергетика

У Єгипті побудують унікальну сонячну електростанцію для видобування золота

4.3т
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В Єгипті компанія Centamin повідомила про плани побудувати сонячну електростанцію, енергія якої буде використана для видобування золота на рудниках.

Про це повідомляє SeekingAlpha. За даними компанії, у 2020 році вона планує добути майже 540 тис. унцій золота.

Рудник з видобування золота

Рудник з видобування золота

centamin.com

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Протягом року Centamin має намір інвестувати $37 млн для створення сонячної електростанції на території Єгипту. Відповідні роботи почнуться в другій половині 2020 року.

За словами компанії, введення в експлуатацію СЕС дозволить їй знизити споживання дизельного палива на 18 млн літрів на рік. В рамках оновлення енергетичної стратегії підприємство вже анонсувало кадрові зміни.

Раніше OBOZREVATEL писав, що золотодобувний рудник Agnew в Австралії перейде на живлення від сонячної та вітряної енергії. Спершу об'єкти на шахті Agnew, що розташована за 645 км на північний схід від міста Перт, отримували енергію від дизельного палива.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Сонячні панелі
Місце
Єгипет
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія
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