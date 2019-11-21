В Австралии научились добывать золото с помощью солнечной и ветряной энергии

Золотодобывающий рудник Agnew в Австралии перейдет на питание от солнечной и ветряной энергии.

Об этом сообщает Bloomberg. Издание отмечает, что полная установка "зеленых" источников энергии на объекте планируется в 2020 году.

Золотодобывающий рудник Agnew light-speed.com.au

Изначально объекты на шахте Agnew, которая расположена в 645 километрах к северо-востоку от города Перт, получали энергию от дизельного топлива. В рамках первого этапа модернизации на шахте установят солнечные панели. Во время второго этапа шахту дополнительно оснастят пятью ветряными турбинами и запасным аккумулятором.

"Этот инновационный проект станет первым в Австралии и установит стандарты для обеспечения шахт энергией по всей территории Западной Австралии", – заявил министр энергетики региона Билл Джонстон. По его словам, в рамках глобального проекта под руководством компании EDL Energy в стране будет создана сеть из возобновляемых источников энергии.

Издание отмечает, что Австралия считается одним из лучших мест в мире для комбинированного использования энергии солнца и ветра. В дневное время объекты "зеленой" генерации получают обильное освещение, при этом в ночное время дует сильный ветер, подчеркивают авторы статьи.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о решении компании Facebook перевести свой самый энергоэффективный дата-центр в США на солнечную энергию.

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