Даст на 50% больше электричества: солнечную станцию установили в неожиданном месте

В горах Швейцарии на высоте 1810 метров установили первую плавучую солнечную электростанцию мощностью 448 КВт на поверхности искусственного озера Туль.

Об этом сообщает PV Magazine. Проект стоимостью $2,37 млн был одобрен в 2017 году.

Станция на озере Туль pv-magazine.com

Плавучая станция состоит из 1400 двухсторонних солнечных батарей и 36 плавучих конструкций, изготовленных из алюминия и полиэтилена высокой плотности. Конструкции закреплены на дне озера с помощью грузов и могут подниматься и опускаться в зависимости от уровня воды.

На одной из конструкций установлены центральный инвертор и трансформатор. На остальных 35 платформах установлено по 40 солнечных батарей.

Солнечная станция на озере Туль pv-magazine.com

Представители Romande Energie уверены, что эффективность их станции будет выше обычных аналогов из-за сильного отражения солнечного света от поверхности снега. Кроме того, панелям не потребуется дополнительное охлаждение.

Солнечная станция на озере Туль pv-magazine.com

Текущая станция является частью плана по строительству большого плавучего солнечного парка на озере к концу 2021 года. Компания ожидает, что выработка электроэнергии будет на 50% выше, чем у солнечных электростанций, установленных на равнинах.

Солнечная станция на озере Туль pv-magazine.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в акватории Каховского водохранилища построят плавучую солнечную электростанцию, рядом с которой также разместят ветрогенераторы.

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