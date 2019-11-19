Дасть на 50% більше електрики: сонячну станцію встановили у несподіваному місці

У горах Швейцарії на висоті 1810 метрів встановили першу плавучу сонячну електростанцію потужністю 448 КВт на поверхні штучного озера Туль.

Про це повідомляє PV Magazine. Проект вартістю $2,37 млн було схвалено у 2017 році.

Станція на озері Туль pv-magazine.com

Плавуча станція складається з 1400 двосторонніх сонячних батарей і 36 плавучих конструкцій, виготовлених з алюмінію та поліетилену високої щільності. Конструкції закріплені на дні озера за допомогою вантажів, і можуть підніматися і опускатися залежно від рівня води.

На одній з конструкцій встановлені центральний інвертор і трансформатор. На інших 35 платформах встановлено по 40 сонячних батарей.

Сонячна станція на озері Туль pv-magazine.com

Представники Romande Energie впевнені, що ефективність їхньої станції буде вищою за звичайні аналоги через сильне відбиття сонячного світла від поверхні снігу. Крім того, панелям не буде потрібне додаткове охолодження.

Сонячна станція на озері Туль pv-magazine.com

Ця станція є частиною плану з будівництва великого плавучого сонячного парку на озері до кінця 2021 року. Компанія очікує, що виробництво електроенергії буде на 50% вище, ніж у сонячних електростанцій, встановлених на рівнинах.

Сонячна станція на озері Туль pv-magazine.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в акваторії Каховського водосховища побудують плавучу сонячну електростанцію, поруч із якою також розмістять вітрогенератори.

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