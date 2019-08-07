Інвестувати в сонячну енергетику надзвичайно вигідно: пояснюємо на простому прикладі

Зарубіжні і українські компанії активно вкладають кошти в розвиток генерації електроенергії з сонця. В Україні вже працюють за "зеленим" тарифом 514 промислових сонячних електростанції.

Для багатьох бізнесменів – це простий і зрозумілий інструмент інвестицій. Чому ж так відбувається – в матеріалі OBOZREVATEL.

За інформацією Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, за 6 місяців 2019 року сонячні електростанції виробили 1265 млн квт*год, що заощадило понад 500 тис. тонн вугілля при виробництві електроенергії ТЕС. Тільки за останні п'ять років інвестори вклали близько 1,8 млрд євро в цей бізнес.

Факт 1. "Зелений" тариф

В Україні діє один з найвищих в Європі тарифів на зелену генерацію. Ставка зеленого тарифу прив'язана до євро, тому розмір одержуваного прибутку не залежить від інфляції. Так, якщо українська або закордонна компанія встигла відкрити промислову сонячну станцію до кінця 2019 року, то:

- 0,16 євро за 1 кВт* год для сонячних станцій, розташованих на даху

- 0, 15 євро за 1 кВт* год для наземних сонячних електростанцій

Факт 2. Низькі експлуатаційні витрати

Для обслуговування промислової сонячної електростанції немає необхідності тримати великий технічний персонал. Всього лише кілька людей здатні підтримати роботу великої СЕС. До того ж, кінцевий продукт не потребує зберігання, він екологічно чистий і не вимагає обробки та утилізації відходів.

Факт 3. Швидка окупність

Як правило, при хороших умовах і невисокій вартості підключення до мережі окупність сонячної станції потужністю 1 мВт може складе 3-4 роки. В середньому, же мова йде про 4-5 років окупності. Багато в чому цей термін залежить від типу і якості обладнання. При виборі якісних сонячних панелей, які мають високий рівень ККД, сонячна станція залишиться прибутковою навіть в довгостроковій перспективі.

зелений тариф

Факт 4. Значний термін служби обладнання

На століття, звичайно, не вийде. Але ось якісні сонячні панелі можуть прослужити і понад 50 років, в середньому, а інвертори без заміни – понад 25 років. Дощу сонячні станції не бояться, також, як і снігу, і навіть граду.

Факт 5. Незалежність від локальних електричних мереж

Вкладати гроші в промислові сонячні електростанції цікаво буде і підприємствам, які сильно залежать від нестабільної роботи місцевих електричних мереж. В цьому випадку з'явиться можливість не тільки стабільно постачати компанію електроенергією, а й економити і заробляти на електриці. Потрібно також враховувати, що розмістити сонячну електростанцію можна і на землі, непридатній для господарської діяльності.

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