Как подключить домашнюю солнечную станцию: пошаговая инструкция

Один из трендов последних лет – заработок на солнечной энергии. Сегодня на рынке солнечных станций в Украине всплеск активности. За первые месяцы 2019 года их уже установлено в домашних хозяйствах больше тысячи, общей мощностью 33 МВт. В среднем, для такой генерации украинские ТЭЦ сжигают по 5 железнодорожных вагонов неэкологического и дорогостоящего каменного угля в день.

Несколько важных замечаний:

К монтажу допускается только оборудование (солнечные панели и инверторы), сертифицированное в Украине, при наличии всех паспортов и инструкций для эксплуатации. Размещать солнечную станцию можно как на открытом пространстве, так и на крыше построек с использованием каркасных конструкций. Убедитесь, что у вас есть место для нее – станция мощностью 30 кВт с солнечными панелями (до 200 штук) займет площадь около 200 м кв. При нехватке точки мощности необходимо пройти процедуру ее увеличения.

Итак, что нужно сделать, чтобы подключить солнечную станцию:

Шаг 1. Обратиться в РЭС облэнерго с заявлением об увеличении мощности домашней электросети до 30 кВт, а также изменения напряжения в ней до 380 В

Документы: паспорт, идентификационный код, документ о собственности на дом и участок, документ на поставку электроэнергии на 220 В, а также детальный план участка.

Услуги: В комплекс услуг войдет установка нового кабеля, опоры и трехфазного счетчика.

Время: 2-3 недели

Стоимость: порядка 25 тыс. грн

Шаг 2. Монтаж солнечной станции

Смонтировать солнечную станцию можно и самому, предварительно изучив инструкции. Но лучше обратиться к специалистам. Они учтут все нюансы для размещения солнечных панелей – от угла наклона до наличие тени, а также исправят возможные неполадки.

Шаг 3. Обратиться в РЭС с заявлением о подключении станции и предоставить схему подключения станции (можно самому или через подрядную организацию)

Документы: Паспорт, идентификационный код, заявление-уведомление; паспорт оборудования (солнечные панели, инверторы); линейная схема подключения

Шаг 4. На основании заявления РЭС устанавливает узел учета – двунаправленный счетчик с модемом

Стоимость – порядка 14 тис. грн

После оплаты специалисты облэнерго монтируют счетчик с модемом и подключают его в сеть

Время: 3-4 дня

Шаг 5: Заключение договора купли-продажи электроэнергии между облэнерго и домашним хозяйством.

В договоре должен быть указан расчетный счет в банке (облэнерго не выдвигает требований к банку).

Шаг 6: Начало генерации солнечной энергии

Общее количество времени для установки и подключения солнечной станции – 3-4 месяца

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