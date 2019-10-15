В США проверили готовность домашних батарей к "концу света"

В США мужчина установил у себя дома комплекс аккумуляторов Panasonic вместе с батареями Tesla Powerwall, чтобы проверить автономность своего жилища на случай длительных отключений света.

Эксперимент решил провести научный сотрудник лаборатории им. Лоуренса в Беркли Тодд Карин, который специализируется на проблемах хранения и распределения энергии, сообщает издание GreenTechMedia. По его словам, отключения света из-за пожаров в Калифорнии стали такой обыденностью, что генераторы теперь стоят во дворе у каждой семьи.

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После того, как компания Pacific Gas and Electric (PG&E), которая является крупнейшим поставщиком электроэнергии в штате Калифорния, отключила свет в последний раз, дом Тодда остался без электричества на двое суток. Во время отключения перестала работать водонапорная система подачи воды в дом, однако в остальном аккумуляторы Powerwall обеспечили работу основных кухонных приборов.

На данный момент ни одна система хранения энергии, построенная на базе домашней солнечной электростанции, не сможет в случае полного отключения света поддерживать средний уровень энергоснабжения в течение нескольких дней, отмечает издание. Однако в определенных условиях домашние аккумуляторы могут обеспечить базовый уровень комфорта.

"В зависимости от размера батареи, домашние системы могут поддержать определенный уровень энергетической устойчивости вашего жилища: стабильное освещение, работу интернета, функционирование кухонной техники. Все это обеспечивает комфорт. Однако они не смогут поддерживать постоянную работу системы отопления, вентиляции и кондиционирования, работ стандартного водонагревателя и другие существенные нагрузки в типичном доме в течение многих часов", – отмечает старший аналитик по солнечной энергетике в компании WoodMac Мишель Дэвис.

Во время отключения света Тодд использовал электрическую конфорку для экономного приготовления еды. Кроме того, у него не было необходимости включать отопление, которое потребовало бы слишком больших расходов энергии.

Несмотря на то, что системы хранения энергии обладают разными характеристиками, все они имеют одинаковую номинальную мощность в 5 КВт. Поэтому во время длительных отключений не стоит одновременно включать фен, микроволновую печь и сушилку для одежды, отмечают эксперты.

"Средний домовладелец обычно потребляет максимум 2 киловатта во время простоя, и в среднем от 750 до 1000 ватт во время простоя. Это означает, что система хранения энергии Brightbox от компании SunRun будет работать 10 – 12 часов, в то время как Powerwall от Tesla проработает от 12 до 15 часов", – утверждает эксперт по солнечной энергетике Рави Мангани.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о разработке ученых из США, которые приготовили для Tesla батареи нового типа на "миллион километров пробега".

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