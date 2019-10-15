В США проверили готовность домашних батарей к "концу света"

В США мужчина установил у себя дома комплекс аккумуляторов Panasonic вместе с батареями Tesla Powerwall, чтобы проверить автономность своего жилища на случай длительных отключений света.
Эксперимент решил провести научный сотрудник лаборатории им. Лоуренса в Беркли Тодд Карин, который специализируется на проблемах хранения и распределения энергии, сообщает издание GreenTechMedia. По его словам, отключения света из-за пожаров в Калифорнии стали такой обыденностью, что генераторы теперь стоят во дворе у каждой семьи.
tesla.com
После того, как компания Pacific Gas and Electric (PG&E), которая является крупнейшим поставщиком электроэнергии в штате Калифорния, отключила свет в последний раз, дом Тодда остался без электричества на двое суток. Во время отключения перестала работать водонапорная система подачи воды в дом, однако в остальном аккумуляторы Powerwall обеспечили работу основных кухонных приборов.
На данный момент ни одна система хранения энергии, построенная на базе домашней солнечной электростанции, не сможет в случае полного отключения света поддерживать средний уровень энергоснабжения в течение нескольких дней, отмечает издание. Однако в определенных условиях домашние аккумуляторы могут обеспечить базовый уровень комфорта.
"В зависимости от размера батареи, домашние системы могут поддержать определенный уровень энергетической устойчивости вашего жилища: стабильное освещение, работу интернета, функционирование кухонной техники. Все это обеспечивает комфорт. Однако они не смогут поддерживать постоянную работу системы отопления, вентиляции и кондиционирования, работ стандартного водонагревателя и другие существенные нагрузки в типичном доме в течение многих часов", – отмечает старший аналитик по солнечной энергетике в компании WoodMac Мишель Дэвис.
Во время отключения света Тодд использовал электрическую конфорку для экономного приготовления еды. Кроме того, у него не было необходимости включать отопление, которое потребовало бы слишком больших расходов энергии.
Несмотря на то, что системы хранения энергии обладают разными характеристиками, все они имеют одинаковую номинальную мощность в 5 КВт. Поэтому во время длительных отключений не стоит одновременно включать фен, микроволновую печь и сушилку для одежды, отмечают эксперты.
"Средний домовладелец обычно потребляет максимум 2 киловатта во время простоя, и в среднем от 750 до 1000 ватт во время простоя. Это означает, что система хранения энергии Brightbox от компании SunRun будет работать 10 – 12 часов, в то время как Powerwall от Tesla проработает от 12 до 15 часов", – утверждает эксперт по солнечной энергетике Рави Мангани.
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о разработке ученых из США, которые приготовили для Tesla батареи нового типа на "миллион километров пробега".
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Солнечные панели" на OBOZREVATEL.