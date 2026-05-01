'Останавливаться нельзя': Зеленский о новой атаке врага, усилении обороны и реформе армии. Видео

Президент Владимир Зеленский 1 мая заявил о массированной атаке российских дронов на Украину и объявил о новых шагах для усиления обороны. В своем обращении он также сообщил об утверждении формата армейской реформы, которая предусматривает изменения в финансировании, условиях службы и управлении войсками.

Заявление прозвучало во время вечернего обращения главы государства. Зеленский привел конкретные данные по атаке и подчеркнул, что работа с партнерами продолжается ежедневно.

"Останавливаться – нельзя, это еще не тот результат, который нужен", – подчеркнул он, комментируя ситуацию с противовоздушной обороной.

По словам президента, только утром 1 мая Россия выпустила по Украине более 400 дронов, из них более 200 – типа "шахед". Силы противовоздушной обороны сбили 388 беспилотников, однако часть все же достигла целей. Удары зафиксировали в Тернополе, Житомире, Ровенской области, Тростянце Винницкой области и в других регионах.

Он отметил, что высокая плотность атак остается ключевым вызовом. И даже при значительном проценте сбивания это приводит к попаданиям.

"Мы осознаем, что россияне плотностью нападения и интенсивностью ударов пытаются обойти нашу ПВО. Будем противодействовать. Но понимаем, что останавливаться – нельзя, это еще не тот результат, который нужен, еще недостаточно", – сказал Зеленский.

Он добавил, что решение об усилении уже принимаются для разных городов, в частности Днепра и Одессы.

Решение для защиты

Президент сообщил, что для Днепра уже приняты конкретные решения по усилению противовоздушной обороны. Речь идет о дополнительных радарах, средствах радиоэлектронной борьбы и новых экипажах. Аналогичные шаги применяют и для Одессы, где, по его словам, уже удалось повысить процент сбития целей, но этого пока недостаточно.

Отдельно Зеленский обратил внимание на сотрудничество с международными партнерами. В апреле Украина получила необходимые компоненты для ПВО, а также новые взносы в программу PURL. Задача на май остается такой же – обеспечить стабильные поставки и расширить сотрудничество, в частности со странами, которые ранее были менее вовлечены.

"В апреле – обеспечили необходимые поставки, также были новые взносы в программу PURL. На май – задача аналогичная, и будем продолжать искать возможности для Украины, для усиления нашей обороны также и благодаря сотрудничеству с теми странами, с которыми ранее сотрудничества было меньше", – подчеркнул Зеленский.

Армейская реформа

В обращении президент также рассказал об итогах совещания по реформе армии. По его словам, в апреле была проведена значительная подготовительная работа с участием Ставки, Генерального штаба, Министерства обороны и Офиса президента. В результате утвержден формат изменений, которые должны сделать войско более адаптированным к условиям войны.

Речь идет прежде всего об управлении личным составом и мотивации военных. Зеленский подчеркнул, что пятый год полномасштабной войны формирует новые требования к армии. И эти изменения, как он сказал, должны дать ощутимый результат уже в ближайшее время.

Финансы и мотивация

Одним из ключевых решений стало повышение денежного обеспечения военнослужащих. Для тыловых должностей определен минимальный уровень не менее 30 тысяч гривен в месяц. Для боевых подразделений выплаты будут значительно выше.

Кроме того, предусмотрено существенное увеличение зарплат для командиров разных уровней – от сержантов до руководителей бригад и корпусов. Президент подчеркнул, что государство должно создать реальные стимулы для опытных военных, чтобы они оставались на службе и чувствовали ценность своего опыта.

"Будет увеличено денежное обеспечение для наших военных. На тыловых должностях – не менее 30 тысяч гривен в месяц. Боевые должности – значительно больше. Будет повышено – и существенно – денежное обеспечение наших боевых командиров – сержантов и офицеров, командиров батальонов, командиров бригад, корпусов", – сказал Зеленский.

Условия для пехоты

Отдельный акцент в реформе сделан на пехоте. Президент подчеркнул, что именно пехотинцы держат позиции на фронте, несмотря на активное использование дронов и создание так называемых кол-зон. Он отметил, что обеспечение для подразделений на первой линии должно быть самым сильным.

По его словам, планируют увеличить уровень контрактов для пехотинцев на передовой до 250–400 тысяч гривен в месяц. Также Украина продолжит наращивать использование беспилотников различных типов, включая мидл-страйки и наземные роботизированные комплексы. Но, как подчеркнул Зеленский, именно пехота остается основой удержания позиций.

"Я поставил задачу, чтобы уровень ежемесячных контрактов для пехотинцев на первой линии был на уровне 250–400 тысяч гривен. И третий аспект – это сроки службы, которые можно сделать четкими и определенными благодаря обновленной системе контрактов. Это наиболее принципиальный моральный момент", – сказал президент.

Сроки службы

Еще одним важным элементом реформы станет упорядочение сроков службы. Президент сообщил, что обновленная система контрактов позволит сделать их более четкими и определенными. Это, в частности, позволит постепенно увольнять военных, которые были мобилизованы ранее.

Он назвал этот вопрос принципиальным с моральной точки зрения. По словам Зеленского, в мае должны окончательно утвердить все аспекты реформы – документы, регуляции и финансирование. Ожидается, что уже с июня изменения начнут действовать и будут ощутимыми для военных.

"Третий аспект – это сроки службы, которые можно сделать четкими и определенными благодаря обновленной системе контрактов. Это наиболее принципиальный моральный момент. Чтобы можно было, в частности, начать увольнять с военной службы тех людей, которые были мобилизованы ранее", – говорит Зеленский.

