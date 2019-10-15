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15 жовтня • оновлено в 12:39
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/ Сонячна енергетика

В США перевірили готовність домашніх батарей до "кінця світу"

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У США чоловік встановив у себе вдома комплекс акумуляторів Panasonic разом з батареями Tesla Powerwall, щоб перевірити автономність свого житла на випадок тривалих відключень світла.

Експеримент вирішив провести науковий співробітник лабораторії ім. Лоуренса в Берклі Тодд Карін, який спеціалізується на проблемах зберігання і розподілу енергії, повідомляє видання GreenTechMedia. За його словами, відключення світла через пожежі в Каліфорнії стали такою буденністю, що генератори тепер стоять у дворі кожної сім'ї.

В США перевірили готовність домашніх батарей до "кінця світу"

tesla.com

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Після того, як компанія Pacific Gas and Electric (PG & E), яка є найбільшим постачальником електроенергії в штаті Каліфорнія, відключила світло в останній раз, будинок Тодда залишився без електрики на дві доби. Під час відключення перестала працювати водонапірна система подачі води в будинок, однак в іншому акумулятори Powerwall забезпечили роботу основних кухонних приладів.

На даний момент жодна система зберігання енергії, побудована на базі домашньої сонячної електростанції, не зможе в разі повного відключення світла підтримувати середній рівень енергопостачання протягом декількох днів, зазначає видання. Однак в певних умовах домашні акумулятори можуть забезпечити базовий рівень комфорту.

"В залежності від розміру батареї, домашні системи можуть підтримати певний рівень енергетичної стійкості вашого житла: стабільне освітлення, роботу інтернету, функціонування кухонної техніки. Все це забезпечує комфорт. Однак вони не зможуть підтримувати постійну роботу системи опалення, вентиляції та кондиціонування, роботу стандартного водонагрівача і інші суттєві навантаження в типовому будинку протягом багатьох годин", – відзначає старший аналітик по сонячній енергетиці в компанії WoodMac Мішель Девіс.

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Під час відключення світла Тодд використовував електричну конфорку для економного приготування їжі. Крім того, у нього не було необхідності включати опалення, яке вимагало б занадто великих витрат енергії.

Незважаючи на те, що системи зберігання енергії мають різні характеристики, всі вони мають однакову номінальну потужність в 5 КВт. Тому під час тривалих відключень не варто одночасно включати фен, мікрохвильову піч і сушарку для одягу, відзначають експерти.

"Середній домовласник зазвичай споживає максимум 2 кіловати під час простою, і в середньому від 750 до 1000 ват під час простою. Це означає, що система зберігання енергії Brightbox від компанії SunRun буде працювати 10 – 12 годин, в той час як Powerwall від Tesla пропрацює від 12 до 15 годин", – стверджує експерт по сонячній енергетиці Раві Мангані.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про розробку вчених з США, які приготували для Tesla батареї нового типу на " мільйон кілометрів пробігу".

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Тема
Сонячні панелі
Місце
США
Теги
Green Oboz Альтернативна енергетика
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