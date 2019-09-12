"Грядет экспансия!" Volkswagen снизила цену аккумуляторов до важной психологической отметки

Компания Volkswagen смогла сделать батареи для электрокаров дешевле двигателей внутреннего сгорания, преодолев психологическую отметку в $100 за киловатт-час.

Об этом сообщает анонимный источник издания The New York Times, который утверждает, что с недавнего времени немецкий автогигант покупает аккумуляторы по цене ниже, чем $100 за кВт*ч.

nytimes.com

Исходя из цены, эксперты отмечают, что аккумуляторы для нового электрокара Volkswagen ID.3 обходятся приблизительно в $5-6 тысяч, что сравнимо с бензиновой силовой установкой из двигателя и трансмиссии.

При этом аналитики затрудняются дать точные финансовые оценки, поскольку разработчики из Volkswagen не раскрывают точную цену платформы MEB (Modularer Elektrobaukasten), которая создана специально для сборки электромобилей и предполагает установку емких аккумуляторных батарей в рамках модульной конструкции.

Также эксперты отмечают, что преодоление порога в 100$ позволяет начать массовую экспансию электромобилей, поэтому "ожидать переломного для индустрии момента можно прямо сейчас".

Топ менеджер VW Ральф Брандштадтер, отвечая на вопрос о стоимости батарей, заявил, что их компания "предоставляет электромобильность для всех".

Годом ранее глава Tesla Илон Маск говорил, что к концу года его компания также пересечет отметку в $100 за кВт*ч, однако на данный момент батареи для Tesla разрабатывает компания Panasonic.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украине Volkswagen попал в "дизельный скандал".

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