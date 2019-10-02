Миллион километров пробега: ученые готовят для Tesla батареи нового типа

Ученые из Канады заявили, что новые аккумуляторы, которые в будущем планируется использовать в электрокарах Tesla, способны обеспечить 1,6 млн километров пробега без замены аккумулятора.

Об этом сообщает издание TechXplore. Новый тип батарей выдерживает порядка 4000 циклов заряда/разряда, при этом теряя всего 10% первоначальной емкости, уверяют исследователи.

"Аккумуляторные ячейки этого типа должны обеспечивать питание электромобиля на расстояние более одного миллиона миль и работать в режиме хранения энергии в сети не менее двух десятилетий", – заявил Джефф Дан из канадского Университета Делхаузи, группа которого активно сотрудничает с компанией Tesla, разрабатывая и испытывая батареи для электромобилей.

Литий-ионный аккумулятор нового типа, описанный учеными, уже получил патент Tesla Motors, и отличается нестандартным составом катода, а также необычным, сделанным из графита анодом. Отдельно ученые также усовершенствовали электролит аккумулятора. Испытания включали длительные циклы зарядки и разрядки при разных температурах длились несколько лет.

Как подчеркивают исследователи, прежде, чем новая технология пойдет в массовое производство, авторы должны ее существенно доработать. В частности, внимание уделят показателям плотности энергии.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что ученые из Института накопления электрохимической энергии имени Гельмгольца выяснили, как создавать батареи из "мусора".

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