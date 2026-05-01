Украинского тренера посадили за 'мяч со взрывчаткой' и могли расстрелять: власти СССР хотели уничтожить создателя чемпионов как врага, а потом дали орден

30 апреля исполнилось 122 года со дня рождения известного тренера по легкой атлетике и автора спортивных журналов в СССР Зосимы Синицкого. Он появился на свет на территории Белоруссии, учился в Москве, но домом спортсмена, наставника и журналиста стала Украина, за которую он мог умереть в 30-х годах прошлого века во время сталинских репрессий.

Синицкий вырос в Гомеле, где и начал заниматься тяжелой атлетикой. Соревновался в весовой категории до 82,5 кг, позже – свыше 82,5 кг. В 1926 году он стал чемпионом СССР в полутяжелом весе, что открыло ему путь в советскую столицу. В 1927-м Зосима поступил в Центральный институт физкультуры и переехал в Москву, где начал активно заниматься легкой атлетикой, но не достиг высоких результатов.

После получения образования Синицкого отправили в Харьков, где возглавил кафедру легкой атлетики в Харьковском институте физкультуры, который только открылся. Бывший тяжелоатлет Синицкий ввел в тренировочный процесс легкоатлетов занятия со штангой, за что его сначала беспощадно критиковали. Однако вскоре появился результаты, которые свидетельствовали в пользу его методологии.

Чемпионами СССР в метательных дисциплинах становились ученики Зосимы Петровича – Александр Шехтель и жена тренера – Зоя Синицкая, а также толкатель ядра Александр Канаки, который также занимался по его методике. Синицкий собирался обобщить результаты своей работы в диссертации, но завершить научный труд сначала помешал арест и заключение, а затем – Вторая мировая война.

Не секрет, что одним из методов массового уничтожения украинцев в Советском Союзе была физическая расправа над интеллектуальной элитой народа. Советская власть годами проводила "чистки", аресты, заключения, депортацию и даже казни деятелей образования, науки и культуры. И хотя по определению историков "большой террор" продолжался в 37-38 годах, в Киеве массовые расстрелы не прекращали до 1941 года.

Впоследствии дошла очередь и до спорта. Считается, что одним из первых в Украине был арестован участник международной спортивной конференции в Праге, профессор Владимир Блях – заместитель председателя Всеукраинского Совета физкультуры. Мол, завербован врагами Москвы. В перечне его "сообщников" оказались физиологи спорта, врачи-гигиенисты, одесский гимнаст Каминский и харьковский доктор Эсси-Эзенг.

Но этих "врагов народа" для показательной порки было недостаточно, летом 1937 года в застенки НКВД были брошены директор института физкультуры Михаил Бунчук и заведующий кафедрой легкой атлетики Зосима Синицкого. Тренер был репрессирован сталинским режимом в том числе за свою журналистскую деятельность в харьковском журнале "Динамо".

По данным журналистского расследования, они якобы готовили целый террористический акт вместе с чемпионом СССР по метанию молота Николаем Выставкиным, которого арестовали прямо на стадионе. Согласно вымышленному спецнару НКВД, во время физкультурного парада опытный метатель должен был забросить на правительственную трибуну мяч, начиненный взрывчаткой.

Но после длительного заключения, долгих и невыносимых часов допросов и обработки, Выставкин не признал своей вины. Даже после того, как для очной ставки из камеры смертников привили измученных и болезненно похудевших Бунчука и Синицкого, которых легкоатлет едва узнал. Мол, кто-то из них больше не мог выдерживать допросы и просил Николая "признаться".

Но Выставкин так ничего и не признал, чем вполне возможно, спас жизнь всему опальному трио. Ведь его сопротивление сильно задерживал показательный суд. А за это время уже успели найти более сговорчивых "врагов народа". Расстрелять успели только профессора Бляха. А вот Синицкого и его друзей-"закоротников" отпустили.

Зосима Петрович продолжил свою работу в институте. А как автор в течение карьеры печатался в таких спортивных журналах, как "Спорт" (с 1931 по 1935 – "Физкультурник Украины") и "Физкультура и спорт".

В годы Второй мировой войны Синицкие эвакуировались в Закавказье, где Зосима Петрович работал в госпитале, руководил процедурным кабинетом, а также помогал восстанавливаться бойцам. Затем на два года оказался в Ленинграде, и в 1946-м как один из тренеров сборной выезжал на чемпионат Европы по легкой атлетике в Осло.

А в 1947 году Синицкий вернулся в свой институт, который перебазировался в Киев, и снова возглавил кафедру легкой атлетики. А его ученики снова начали доказывать эффективность методики тренера и выигрывать чемпионаты страны. Евгений Буланчик сделал это в беге на 100 м с барьерами, Канаки в новом для себя метании молота, а Петр Денисенко – в прыжках с шестом.

В 1954 году наставник дождался и первых международных успехов: Надежда Коняева стала рекордсменкой мира в метании копья, а Буланчик выиграл "золото" чемпионата Европы. Синицкий получил заслуженного, а также орден Трудового Красного знамени. А верхушкой тренерской карьеры Синицкого считается победа метателя копья Виктора Цыбуленко на Олимпиаде-1960.

После этого Зосима Петрович продолжал работать в институте, написал книгу "Легкая атлетика" и оставался с семьей в Киеве, пока не умер 14 декабря 1994 года и был похоронен на Байковом кладбище столицы.

