'Пытаются понравиться США': Сибига резко отреагировал на предложение РФ о перемирии на 9 мая

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина не получала никаких официальных предложений от России о прекращении огня на 9 мая. Он озвучил эту позицию во время общения с журналистами и прокомментировал заявления Москвы, которые в последние дни активно распространяются в информационном пространстве.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига во время брифинга для прессы, сообщает РБК-Украина. Он прямо назвал заявления российской стороны манипуляцией и пояснил, что Киев не получал никаких конкретных инициатив.

"Это очередная попытка россиян понравиться американцам. Показать какой-то элемент конструктивизма", – подчеркнул министр.

Позиция Киева

Сибига подчеркнул, что украинская сторона неоднократно демонстрировала готовность к реальному прекращению огня. Но, по его словам, такие инициативы должны быть четкими и подтвержденными официально, а не звучать в виде публичных заявлений.

Он напомнил, что президент Украины уже высказывался по этому поводу и отмечал отсутствие каких-либо предложений. И здесь, собственно, позиция не изменилась. Украина остается преданной мирным усилиям, но ожидает конкретики.

"А эти все какие-то манипулятивные перемирия, которые потом не соблюдаются тем же, кто инициирует, россиянами, – это попытка грубого дипломатического маневра", – заявил министр. Он добавил, что такие заявления имеют и внутреннюю цель – повлиять на российскую аудиторию накануне символических дат.

Детали заявления

По словам Сибиги, речь идет не только о дипломатической игре, но и об информационном расчете. Россия пытается сформировать образ стороны, которая якобы готова к компромиссам. Но при этом не предлагает никаких условий или механизмов.

Отдельно он обратил внимание, что Украина фокусируется на достижении долговременного мира, а не на краткосрочных инициативах. Именно поэтому Киев не рассматривает подобные заявления как реальные шаги к завершению войны.

Между тем в Центре противодействия дезинформации объяснили, что российская инициатива может быть связана с неспособностью Кремля гарантировать безопасность даже в Москве. В Кремле же заявили, что окончательное решение о прекращении огня должен принять лично российский диктатор, но конкретных параметров не назвали.

Украина, со своей стороны, планирует уточнить детали через контакты с командой президента США. Президент Владимир Зеленский уже отмечал, что Киев открыт к миру, однако не примет тактических манипуляций.

Что предшествовало

Напомним, 29 апреля российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Разговор длился около полутора часов и касался, в частности, ситуации вокруг войны в Украине.

Во время беседы кремлевский главарь заявил о готовности объявить временное прекращение огня 9 мая, на период так называемого Дня победы. Трамп, в свою очередь, выразил поддержку этой инициативе.

Как писал OBOZ.UA, несколько дней назад в Кремле сообщили, что в 2026 году парад ко Дню победы пройдет без военной техники. Это решение российские власти попытались объяснить рисками безопасности из-за "террористической активности Киева" и тем, что дата не является юбилейной.

Само мероприятие в Москве планируют провести в сокращенном формате.

