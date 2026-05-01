Блогер-сплетник Беспалов рассекретил, чем занимается в ВСУ

Блогер-сплетник Богдан Беспалов поделился подробностями своей службы в рядах Вооруженных сил Украины. Пока он не назвал направления, где выполняет задачи или своего подразделения, однако раскрыл: во время дежурства на позиции должен следить, не приближаются ли оккупанты, в частности, вместе с собратьями занимается маскировкой места их пребывания.

Об этом блогер рассказал в новом видео на личном YouTube-канале. Он показал непростые условия, в которых находится вместе с другими военными и подчеркнул, что служба требует большой выносливости, физической подготовки и сосредоточенности.

"Это укрытие, из которого можно следить, подходит ли ближе к нашим позициям враг, будет ли наступать. Здесь все хорошо просматривается. На дежурстве моя задача следить. Быть военным – это, мягко говоря, непросто. Ребята, которые защищают нас ежедневно пятый год подряд – настоящие герои", – сказал блогер.

Далее Богдан Беспалов показал процесс обустройства и маскировки позиций. Как подчеркнул блогер-сплетник, эта процедура всегда должна происходить довольно быстро, а они с собратьями ни на мгновение не могут терять сосредоточенности.

"Надо пристально следить, потому что летает много дронов со сбросами. Когда они летают, нельзя высовываться для сохранения собственной безопасности", – отметил блогер.

Напомним, что свою мобилизацию Богдан Беспалов подтвердил в марте этого года. Перед объявлением новости он внезапно исчез из информационного пространства и изредка выходил на связь с аудиторией, намекая на резкое изменение обстоятельств в своей жизни и отмечая, что имеет ограниченный доступ к внешнему миру.

